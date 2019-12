L'Udinese travolge il Bologna 4-0: agli ottavi ci sarà la Juventus

Poker dell’Udinese che in casa supera nettamente il Bologna e trova il pass per gli ottavi di finale dove affronterà la Juventus nel prossimo gennaio. Ci pensano Barak e De Maio nel primo tempo, nella ripresa vanno a segno anche Mandragora e Lasagna. Brutto risveglio per il Bologna dopo la vittoria del San Paolo contro il Napoli, mentre l’Udinese si riprende dopo il ko per 3-0 contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato.

Cronaca

Al 24’ i friulani trovano il gol del vantaggio con il piazzato di Barak, poi nel finale di tempo arriva anche il raddoppio con il perfetto inserimento di De Maio. Nella ripresa il Bologna prova a rientrare in partita, ma non ci sono grosse occasioni per i felsinei. Mandragora dalla distanza trova invece il tris, poi completa il poker Lasagna dopo un errore in fase di impostazione degli ospiti.

Tabellino

Udinese-Bologna 4-0

Udinese (3-5-2): Nicolas; De Maio, Sierralta, Nuytinck; Opoku (68' Pussetto), S.Fofana, Mandragora (81' Walace), Barak, ter Avest (73' Stryger Larsen); Teodorczyk, Lasagna. All. Luca Gotti

Bologna (4-3-3): A.da Costa; Mbaye, Corbo, Paz, Denswil; Medel, Poli (46' Schouten), Svanberg; Orsolini, Juwara, Krejci (68' Destro). All. Sinisa Mihajlovic

Marcatori: 24' Barak (U), 42' De Maio (U), 77' Mandragora (U), 90+2 Lasagna (U)

Arbitro: Marco Piccinini, sezione di Forlì

Ammoniti: 41' Corbo, 45' Sierralta, 54' De Maio, 67' Schouten, 90+2 Juwara, 90+2 Stryger Larsen

Espulsi: nessuno