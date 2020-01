Massimo risultato con il minimo sforzo. Nonostante i molti cambi di formazione, la Lazio continua a convincere e raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia. La Cremonese può poco contro questi biancocelesti: gli uomini di Rastelli giocano una buona partita ma escono dall’Olimpico con un passivo pesante. Il demerito degli ospiti è commettere alcuni gravi errori che indirizzano la sfida: a sbloccare la sfida è un errore di Agazzi (che dovrà poi uscire per un profondo taglio al ginocchio) in uscita. Nella ripresa la Lazio chiude il match: ancora a segno, su calcio di rigore, Ciro Immobile: l'attaccante supera così Bruno Giordano per reti (109) con la maglia biancoceleste. Ai quarti di finale i capitolini se la vedranno con il Napoli, vittorioso nel pomeriggio contro il Perugia.

La cronaca in 6 momenti chiave

10' VANTAGGIO LAZIO - Cross di Jony dalla sinistra, uscita imprecisa di Agazzi che lascia il pallone a disposizione di Patric: l’esterno biancoceleste deve solo spingere in rete

26' RADDOPPIO DELLA LAZIO - Parolo trova il gol del 2-0 sul cross di Jony dalla sinistra. Ma lo scontro con Agazzi è durissimo: brutto taglio sul ginocchio per il portiere ospite, costretto a uscire. Dentro Ravaglia.

Ciro Immobile esulta insieme a Patric e ai compagni, Lazio-Cremonese, Coppa Italia, Getty ImagesGetty Images

52’ GOL ANNULLATO ALLA LAZIO - Jony lancia in campo aperto Adekanye, l'attaccante con la punta insacca sull'uscita di Ravaglia ma la posizione di partenza è irregolare.

56’ RIGORE PER LA LAZIO - Rigore assegnato ai biancocelesti, nessun dubbio per il direttore di gara Maggioni: sul traversone di Jony, è evidente la trattenuta di Castagnetti su Adekanye. Ammonito il difensore della Cremonese

58' IMMOBILE NON SBAGLIA IL RIGORE - L'attaccante della Lazio spiazza Ravaglia: pallone a destra, portiere a sinistra. Continua il momento magico dell’attaccante biancoceleste, che supera Bruno Giordano per reti con la maglia biancoceleste

89' POKER DELLA LAZIO - Colpo di testa di Baston su traversone dalla trequarti di Jony, Ravaglia non perfetto in questa occasione

Il migliore in campo

Jony - Tutti i gol della Lazio passano da lui. Nel primo gol biancoceleste è evidente la complicità di Agazzi, nelle altre occasioni l'esterno è un protagonista assoluto: suo l'assist per Parolo, suo il cross per Adekanye in occasione del rigore assegnato alla Lazio, suo il cioccolatino per il poker di Baston. Spinta e qualità: partita totale

Il peggiore in campo

Agazzi - Deve purtroppo abbandonare il campo per un brutto infortunio al ginocchio in occasione del gol del 2-0 di Parolo. Ma le responsabilità sul gol di Patric che apre il match sono evidenti. Trovarsi sotto all'Olimpico dopo 10' è stata una doccia fredda per la Cremonese. E ha reso impossibile quella che sarebbe stata un'impresa già in partenza

Il tabellino

LAZIO-CREMONESE 4-0 (primo tempo 2-0)

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe (dal 60' Anderson), Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi (dal 60' Anderson), Berisha, Jony; Adekanye, Immobile (dal 73' Minala). All.: Inzaghi.

Cremonese (3-5-2): Agazzi (dal 30' Ravaglia); Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea (dal 54' Bultam), Arini (dal 70' Valzania), Castagnetti, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi. All.: Rastelli.

Arbitro: Lorenzo Maggioni (Lecco)

GOL: Patric (10'), Parolo (26'), Immobile (58'), Baston (89')

Ammoniti: Castagnetti (C), Deli (C), Luiz Felipe (L)