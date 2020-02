La moviola di Inter-Napoli: non c'è rigore sul mani di de Vrij e sul contatto D'Ambrosio-Elmas

La moviola di Inter-Napoli (Gianpaolo Calvarese, sezione di Teramo)

Minuto 18’: tocco di mano di Maksimovic sulla respinta di Sensi, non c’è rigore perché la mano di Maksimovic è attaccata al corpo.

Minuto 45+1: mano di de Vrij in area di rigore dopo la deviazione di Padelli sul tiro di Zielinski. Il braccio è lontano dal corpo, ma il movimento è congruo. Dopo il silent check, l’arbitro Calvarese non assegna il rigore.

Minuto 60': scontro Callejon-Biraghi in area di rigore. C'è la gomitata, seppur lieve, dello spagnolo, ma Calvarese ha interrotto il gioco per un altro contrasto di gioco.

Minuto 63': ancora proteste dei nerazzurri per l'intervento in tackle di Demme su Lautaro Martinez all'altezza del limite dell'area. Anche in questo caso Calvarese non fischia.

Minuto 77': giallo per Mario Rui che interviene da dietro su Lukaku. Giusta l'ammonizione per il portoghese.

Minuto 90': D'Ambrosio finisce a terra dopo una leggera spinta di Elmas in area. Non c'è nulla secondo Calvarese.