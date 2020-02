Le 5 verità che ci ha lasciato Inter-Napoli: azzurri forti con le big, Sensi si è perso

1) Il Napoli con le big non delude mai, Barcellona avvisato

Vittoria e pareggio contro il Liverpool in Champions, successi su Juventus (in campionato) e Lazio (in coppa). E ora il colpo di San Siro. Il Napoli ha dimostrato in questa stagione di poter mettere in difficoltà chiunque e di sapersela giocare alla pari anche con squadre che stanno lottando per vincere coppe e campionati. A conferma del valore alto di alcuni elementi della rosa azzurra e di una capacità innata nel disputare i big match. Il Barcellona è avvisato: i partenopei se la giocheranno anche negli ottavi di finale della competizione più importante.

2) Nerazzurri un po' appagati dal derby e meno brillanti del solito

La vittoria roboante e in rimonta sul Milan ha lasciato qualche strascico. Si poteva prevedere. L'Inter contro il Napoli è entrata in campo scarica ed è stata sorpresa dall'ottima organizzazione difensiva azzurra. Una reazione emotiva negativa, che poi si è trasformata in rabbioso forcing finale. Il derby dà e il derby toglie. Conte temeva qualche distrazione e l'Inter non è riuscita a replicare in questa semifinale lo stesso atteggiamento di domenica sera.

Inter-Napoli - Gol di Fabian RuizGetty Images

3) Sensi ha perso fiducia e sente "il peso" di Eriksen

Sos Stefano. Lo stiamo perdendo. Il centrocampista che ad inizio stagione brillava con club e Nazionale, andava a segno, si dimostrava la mezz'ala perfetta per Conte, ha rallentato e non è più stato lo stesso dopo l'infortunio che l'ha tormentato per un paio di mesi. Oltre alla condizione fisica ancora lontana dal top, c'è anche un fattore mentale da considerare. L'arrivo di Eriksen ha evidentemente messo pressione sull'ex Sassuolo, che ora sa di non essere più un titolare indiscusso. Deve reagire e deve essere tranquillizzato dal suo tecnico. L'Inter ha ancora bisogno di lui.

4) Fabian Ruiz ha qualità da top, deve ritrovare continuitá

Basterebbe la prodezza di San Siro a certificarne la classe. Fabian Ruiz sa giocare a calcio molto bene, tocca il pallone con un mancino raffinato e ha mezzi tecnici non comuni. Il problema è che raramente in questa stagione li ha messi in mostra. Lo spagnolo ha margini di miglioramento enormi e possiede le stigmate del top centrocampista europeo. Continuità e applicazione le parole chiave. Insistendo si migliora.

5) Risultato aperto e ribaltabile: sarà un ritorno da seguire

Guai a considerare lo 0-1 del Meazza una sentenza. La sfida per arrivare in finale di Coppa è apertissima. L'Inter al San Paolo ha già vinto in questa stagione e il 5 marzo potrà giocarsi le sue chance di rimonta. Gli azzurri sono consapevoli di avere un vantaggio importante, ma difficile da gestire. Sarà battaglia fino all'ultimo.