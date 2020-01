1) La Juventus di Sarri? Inizia a vedersi un certo tipo di lavoro

Siamo quasi a fine gennaio e i frutti di un lavoro lungo iniziano a vedersi. Non é la prima volta, ma dopo Cagliari e Udinese, una conferma. Non solo la ricerca ostinata del possesso palla, ma i continui inserimenti dei centrocampisti, i ricami sullo stretto, il cambio di passo nei 30 metri finali. Non per i 90 minuti, ma quantomeno in diversi spezzoni di match. La Juventus non giocherá mai come il Napoli di Sarri, perché ha giocatori con caratteristiche diverse, ma si sta applicando per migliorare gli automatismi richiesti dal tecnico. La condizione fisica dovrá accompagnare questa crescita corale. La Juve è viva, vuole raggiungere i suoi tre obiettivi trascinata da un Cristiano Ronaldo in forma smagliante e che ha realizzato il 13esimo gol nelle ultime 9 giornate.

CR7 è già a quota 30 gol stagionali a gennaio: solo in altre quattro annate era stato più precoce

Annata con 30 o più reti Gol totali (Gol in Nazionale) Gol al 22 gennaio Man United 2007-2008 46 (4) 21 Real Madrid 2009-2010 34 (1) 13 Real Madrid 2010-2011 53 (3) 33 Real Madrid 2011-2012 68 (8) 32 Real Madrid 2012-2013 58 (3) 32 Real Madrid 2013-2014 58 (7) 37 Real Madrid 2014-2015 66 (5) 37 Real Madrid 2015-2016 54 (3) 27 Real Madrid 2016-2017 56 (14) 27 Real Madrid 2017-2018 54 (10) 22 JUVENTUS 2018-2019 31 (3) 16 JUVENTUS 2019-2020* 30 (11) 30

* Dati al 22/1/2020

2) Roma col fiatone, paga i troppi infortuni

L'avversario era superiore, ma i limiti della squadra giallorossa sono emersi principalmente nei 20 minuti finali del primo tempo. Tanti elementi della rosa di Fonseca, da Mancini a Diawara, passando per Kolarov hanno accusato i primi segnali di stanchezza, altri giocatori devono ancora ritrovare la condizione dopo i vari stop (Cristante e Kluivert su tutti). I tanti problemi fisici che hanno fin qui complicato il lavoro del tecnico portoghese iniziano a farsi sentire. Ieri mancavano Perotti, Mkhitaryan, Zaniolo, Pastore, Zappacosta. Troppe alternative di livello.

Cristiano Ronaldo - Juventus-Roma - Coppa Italia 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

3) Come crescono Rabiot e Bentancur: saranno loro le mezz'ali titolari?

Il francesino, riportato a sinistra, ha convinto, ricevendo anche gli applausi dello Stadium al momento della sostituzione. L'uruguaiano, oltre al gol, è sembrato a suo agio nel ruolo di mezz'ala d'assalto e d'inserimento. Sulla carta potrebbero essere loro le mezz'ali titolari di Sarri nei prossimi impegni importanti che attendono la Juve. Sono i più tecnici e i più giovani lí in mezzo, dove il tecnico toscano predilige la qualitá e l'esuberanza alla copertura.

4) Rugani e Douglas Costa, risposte importanti

Una menzione a parte la meritano Daniele Rugani e Douglas Costa. Il primo, spesso bersagliato dai piú critici, ha giocato una partita di spessore, mostrando di avere le doti per essere una riserva affidabile. Il brasiliano é entrato in tutti i gol bianconeri, ha confermato di non aver smarrito la sua capacitá di essere decisivo e deve lavorare fisicamente per tornare ad essere più che un'alternativa. Due pedine fondamentali per i prossimi mesi, di Sarri e della Juventus.

5) Roma Dzeko-dipendente: Kalinic non è all'altezza

Senza il bosniaco, cambia la musica. Kalinic è un giocatore diverso, ma é sembrato fuori condizione, fuori fase, fuori luogo. Il recupero dall'infortunio non è ancora avvenuto. Un ragazzo spaesato, che si é perso e totalmente inefficace. Considerando gli impegni di Europa League, non é gran notizia per Fonseca. Fare affidamento su questo Kalinic pare utopistico.