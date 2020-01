Le pagelle di Inter-Fiorentina 2-1: assaggio di Eriksen, Vecino come Paltrinieri, Chiesa spento

===Le pagelle dell'Inter===

Samir HANDANOVIC 6,5 - Prima o poi verrá coniato il nuovo aforisma "puntuale come un Handanovic". Nato pronto. Un grande intervento su Vlahovic, a tu per tu, tiene in piedi l'Inter. Il punteggio era di 1-1 in quel frangente. In fin dei conti, decisivo.

Andrea RANOCCHIA 6 - Si fa trovare preparato. Vince due duelli con Vlahovic e non sbaglia i tempi delle uscite. Un solo errore, ma dietro di lui c'é Handanovic.

Diego GODIN 6,5 - Un passo in avanti rispetto alle recenti uscite. Più convinto, più sicuro.

Alessandro BASTONI 6,5 - Il pupillo di Conte non ne sbaglia una. Gioca sospinto da un vento primaverile, leggero e senza pensieri.

Antonio CANDREVA 7 - Con Lukaku é l'unico nerazzurro ad aver segnato in tutte le competizioni. In partita, propositivo, trova il gol con un inserimento intelligente. Entra anche nell'azione della seconda rete nerazzurra. Fluido, veloce, in evidenza. (Dal 74' MOSES 6 - Un quarto d'ora finale utile a testare la confidenza con un luogo magico come San Siro, ma per uno che porta il nome di colui che apriva le acque...).

Nicoló BARELLA 7,5 - Bum bum, Barella. Il gol é una perla. Tiro potente, difficile, preciso. La prestazione decisamente positiva. In mezzo domina, contrasta e riparte.

Matias VECINO 7 - Terracciano gli nega un gol con un tuffo super. Lui, contagiato dalla sindrome di Paltrinieri, va su e giú, su e giú, una vasca dietro l'altra. Inarrestabile.

Ashley YOUNG 6,5 - Quando va al cross, si rende sempre pericoloso. Piede educato e buona forma fisica. Giovane dentro.

LAUTARO MARTÍNEZ 6,5 - Un paio di conclusioni sballate nel primo tempo, poi entra nell'azione del gol. Ad inizio ripresa sfiora la rete tre volte. Ha il fuoco dentro.

Romelu LUKAKU 5,5 - Insomma. Meno appariscente rispetto al consueto. Gioca di sponda e riceve poca assistenza. (Dall'88' ESPOSITO SV)

ALEXIS SÁNCHEZ 5,5 - É quello del tridente iniziale che si abbassa di piú a cercare palla. Molto mobile, ma anche un po' impreciso. Sbaglia al tiro e nell'ultimo passaggio. (Dal 66' ERIKSEN 6,5 - Buon esordio. Uno stuzzichino pre pranzo. Entra e riceve palla, richiama i compagni, si fa vedere. Un filtrante per Lautaro notevole, un paio di tocchi deliziosi. Un assaggio di quel che sará.)

ALL. CONTE 7 - Inter in ripresa. Primo tempo di studio, secondo in crescendo. Vittoria meritata. Ora ha una rosa profonda e di alto livello. Sta a lui renderla vincente.

Inter-Fiorentina, Coppa Italia 2020 - Lautaro MartinezGetty Images

===Le pagelle della Fiorentina===

Pietro TERRACCIANO 6,5 - Sui gol puó poco. Una grande parata su Vecino.

Nikola MILENKOVIC 6 - Di testa molto attento, anche nei raddoppi su Lukaku. Fatica di piú con la mobilitá di Lautaro.

Federico CECCHERINI 5 - Sfortunato sul gol di Candreva, visto che scivola servendo il nerazzurro. In generale non ha il passo giusto e fatica molto nel posizionamento.

Martin CACERES 6,5 - Illuminato dall'aura di Goku. Gara gagliarda, trova il gol con un grande stacco aereo. Assatanato, anche nelle proteste.

Pol LIROLA 6 - Parte bene, a destra con personalitá. Spinge e copre. Cala nel secondo tempo, faticando a proporsi. (Dall'85' GHEZZAL SV)

Marco BENASSI 6 - Non male nella fase difensiva, ma poi non riesce a dare appoggio in avanti. Lodevole la dedizione alla causa.

Erick PULGAR 6,5 - L'assist da fermo per il gol e alcune verticalizzioni di qualitá. Sa giocare a calcio e si vede.

Milan BADELJ 5,5 - Troppo banale, troppo orizzontale. Gioca sotto ritmo e senza impressionare. (Dal 56' CUTRONE 5 - Entra, ma non la vede mai. Poca vivacitá e poco coraggio)

DALBERT 5 - Fatica a contenere Candreva. Perde 21 palloni. Una buona chiusura, ma tanti, troppi, errori.

Federico CHIESA 5,5 - Meno arrembante del solito. Crea una chance per Vlahovic, ma in generale si vede poco. Spento. (Dal 80' SOTTIL SV)

Dusan VLAHOVIC 5,5 - Ha la palla dell'1-2, ma si fa ipnotizzare da Handanovic. Errore grave. La prova in generale non é negativa, ma pesa quella mancanza di cattiveria.

ALL. IACHINI 6 - Fiorentina ordinata, attenta, ma anche poco pericolosa. Vlahovic ha una grande occasione, ma non la sfrutta. La sensazione é che si potesse comunque fare qualcosa in piú.