Le pagelle di Inter-Napoli 0-1: Lukaku spento, male Sensi, brillano Ruiz e Demme

===Le pagelle dell'INTER===

Daniele PADELLI 6 - Prima un'uscita tragicomica, poi una bella parata su Zielinski.

Milan SKRINIAR 5,5 - Parte con un giallo su Mertens, fatica a leggere i movimenti del belga. Nessun altro svarione, ma poca sicurezza. (Dal 46' D'AMBROSIO 6 - Minuti utili a ritrovare la condizione. Gioca altissimo a destra. Vicino al gol nel finale).

Stefan DE VRIJ 6 - Un errore inaspettato sul finire di primo tempo. Unico neo nella solita prestazione senza sviste.

Alessandro BASTONI 6 - Sempre piú a suo agio e piú sicuro quando deve impostare. Dietro non demerita.

Victor MOSES 6 - Buona verve inizialmente a destra. Spinge, punta l'uomo, crossa. Poi si spegne. (Dal 74' SANCHEZ 5,5 - Insomma. Entra confuso, sbaglia tanto e viene beccato dal pubblico)

Nicoló BARELLA 6 - Molto concentrato. Non sbaglia in appoggio e si propone sempre. Nel secondo tempo, quando ci sarebbe bisogno della sua grinta, non riesce a incidere.

Marcelo BROZOVIC 5,5 - Regia abbastanza basica. Si fa saltare netto da Ruiz sul gol. Quasi svogliato.

Stefano SENSI 5 - Poco in partita. Si vede di rado, non va al tiro, non affonda. Un corpo quasi estraneo, ha bisogno di ritrovare fiducia. (Dal 66' ERIKSEN 6,5 - Ottimo impatto a gara in corso. Va al tiro, verticalizza, aumenta la qualitá nerazzurra)

Cristiano BIRAGHI 6 - A sinistra con costanza. Gioca molto alto e va al cross. Malino sui corner, dove non riesce mai ad alzare bene la palla.

Romelu LUKAKU 5,5 - Meno mobile del solito. Forse stanco, fatica a rendersi pericoloso.

Lautaro MARTINEZ 6,5 - Ci prova sempre, di piede e di testa. Un paio di grandi giocate, attivo e pungente.

ALL.: Antonio CONTE 5,5 - Insomma. Inter meno arrembante e troppo attendista. Meglio nel finale con Eriksen e le tre punte. Primo tempo apatico. Ora serve un'impresa a Napoli.

La parata di Padelli su Zielinski - Inter-NapoliGetty Images

===Le pagelle del NAPOLI===

David OSPINA 6 - Nessuna grande parata. Sicuro sulle rare bordate da fuori nerazzurre. Viene ammonito per perdita di tempo.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Avvia l'azione del gol, scambiando con Ruiz. Da terzino prova positiva.

Kostas MANOLAS 6 - Prova a contenere Lautaro, anche con le dure maniere. Alla fine in qualche modo ci riesce. Ha vissuto serate piú semplici.

Nikola MAKSIMOVIC 6,5 - Regge bene il duello fisico con Lukaku. Vince anche un paio di duelli aerei.

MARIO RUI 6 - Terzino con meri compiti difensivi. Non accompagna mai l'azione, ma dietro non rischia nulla. Ammonito per un fallo su Lukaku.

FABIAN RUIZ 7 - Il gol é un gioiello. Ispirato, si alza spesso a supportare Mertens. Quando é in fiducia, dimostra di avere qualitá ben al di sopra della media.

Diego DEMME 6,5 - Diga difensiva che disturba l'Inter tra le linee. Utile, intelligente, pimpante.

Eljif ELMAS 6 - Prima largo, poi piú in mezzo. Non si nota, ma é presente.

José Maria CALLEJON 6 - A destra si inserisce e corre. Spesso rincorre Biraghi. Prova sufficiente. (Dal 78' POLITANO SV)

Dries MERTENS 6 - Nel primo tempo manda in porta Zielinski, che spreca. Nella ripresa gestisce bene il pallone e prova ad avviare le ripartenze azzurre. (Dal 72' MILIK 6 - Entra e tocca pochi palloni. Respinge alcuni piazzati avversari, sfruttando la stazza)

Piotr ZIELINSKI 6 - Una grande chance nel primo tempo: ipnotizzato da Padelli. Gioca bene e si inserisce spesso, dimostrando ottima condizione fisica. (Dal 82' ALLAN SV)

ALL.: Gennaro GATTUSO 6,5 - Napoli chiuso, compatto, tosto. Buona prova e ottimo risultato in vista del ritorno.