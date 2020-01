Le pagelle di Juventus-Roma 3-1: Bentancur indemoniato, cresce Rabiot, disastro Mancini

===Le pagelle della Juventus===

Gianluigi BUFFON 6,5 - Il "vecchio" Gigi c'é ancora. Respinge male una conclusione di Pellegrini, sfortunato sull'autogol, ma poi compie due interventi di alto livello su Florenzi e Kolarov. Non piú ai livelli di un tempo, ma sempre "sveglio".

DANILO 6 - Parte bene, gioca largo, tiene Kolarov e si sovrappone. Poi un problema muscolare. (Dal 41' CUADRADO 5,5 - Bene davanti, come in occasione del cross a Higuain, male dietro, visto che si perde sia Florenzi che Kolarov.)

Leonardo BONUCCI 7 - Dietro dirige, lancia, imposta. Poi trova anche il gol di testa. Prova pressoché perfetta.

Daniele RUGANI 6,5 - Attento e determinato. Salva un gol, intervenendo in spaccata alla disperata su Kalinic. Buona prova.

ALEX SANDRO 6 - Nulla di trascendentale. Si vede che non é al top e che non vuole strafare. Tiene la posizione.

Rodrigo BENTANCUR 7,5 - Luxury Rodrigo. Gran primo tempo. Mezz'ala di inserimento. Si capisce perché Sarri lo adora. Il gol é di astuzia, la prova grintosa, la ripresa molto lucida. Uomo chiave.

Miralem PJANIC 6 - Uno dei meno in forma. Alcune verticalizzazioni sbagliate e qualche errorino di troppo. Gestisce senza brillare.

Adrien RABIOT 6,5 - In crescita costante. Appoggia bene l'azione a sinistra, gioca la palla con sapienza e precisione, si fa notare anche in fase di recupero palla. (Dal 76' MATUIDI SV)

DOUGLAS COSTA 7 - Poche accelerazioni, ma determinanti. Piede fino e tecnica sublime. Entra in tutti e tre i gol. Cross splendido per Bonucci. Giocatore di altissimo livello, stesse sempre bene...(Dal 66' RAMSEY 5,5 - Insomma. Non ha ancora il passo giusto. Spreca un paio di buone ripartenze.)

Gonzalo HIGUAIN 6,5 - Tanto lavoro di raccordo. Si abbassa per fare inserire i centrocampisti. Colpisce una traversa. Lavoro di inestimabile valore.

Cristiano RONALDO 7 - Dal nulla sblocca la partita con un diagonale improvviso. Quando cambia passo, non ha avversari. Gol su gol su gol.

ALL. Maurizio SARRI 7 - Juventus molto positiva nel primo tempo. Interessante la scelta di puntare su Bentancur come mezz'ala di inserimento. Ripresa con il freno a mano tirato.

Cristiano Ronaldo - Juventus-Roma - Coppa Italia 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle della Roma===

PAU LÓPEZ 6 - Una parata su Douglas Costa nel primo tempo e una (molto bella) su Higuain nella ripresa. Sui gol subiti puó poco.

Alessandro FLORENZI 5,5 - Ronaldo lo lascia sul posto e segna. Fatica enormemente da terzino. Meglio nel secondo tempo da esterno alto, quando sfiora il gol. (Dal 67' VERETOUT 6 - Dentro nel forcing finale giallorosso. Porta qualitá nel palleggio)

Gianluca MANCINI 4,5 - Male, malissimo. Perde il contrasto con Bentancur nel secondo gol, tiene male la linea nel terzo. Serataccia.

Chris SMALLING 6 - Uno dei pochi a salvarsi. Un buon intervento in scivolata nel primo tempo, tante respinte nella ripresa. Senza di lui sarebbe finita in goleada.

Aleksandar KOLAROV 5,5 - In fase difensiva delude. Douglas Costa gli toglie sicurezze. In fase di spinta si vede solo nel finale.

Amadou DIAWARA 5 - Diversi passi indietro rispetto alle ultime uscite. Tiene lui in gioco Bonucci nel terzo gol. Sbaglia tanto, anche in appoggio. (Dal 76' BRUNO PERES SV)

Bryan CRISTANTE 5 - No, non ci siamo. Travolto dalle mezz'ali bianconere. Non ha una buona gamba e si vede.

Cengiz ÜNDER 6,5 - Il migliore della Roma. Non solo per il gol procurato. Quando arma il mancino, rientrando da destra, fa paura.

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Ha idee, piedi delicati e voglia. Parte sprecando due ripartenze, ma gioca una buona ripresa.

Justin KLUIVERT 5 - Non pervenuto. Un paio di scatti, poi sempre ben marcato. Largo non incide. (Dal 46' SANTON 6 - Non gioca male. Un secondo tempo di sacrificio e sovrapposizioni. Sufficiente)

Nicola KALINIC 4,5 - Totalmente fuori condizione. Anticipato di continuo. Centra un palo da due passi, ma é piú un gol sbagliato. Dzeko é sette piani sopra.

ALL. Paulo FONSECA 5 - Roma slegata, vulnerabile, poco compatta. Malissimo nel primo tempo, buona reazione nella ripresa, ma troppo tardiva.