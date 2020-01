Le pagelle di Milan-Torino 4-2 dts: serata magica per Bremer, Ibra incide, bene Rebic

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Sui gol non ha colpe. Sbaglia un'uscita, ma rimedia.

Andrea CONTI 5 - Sale male in occasione del gol del Torino, non tenendo la linea. Fatica a tenere Verdi e Berenguer quando si allargano.

Simon KJAER 6 - Qualche passaggio a vuoto, qualche piccola imperfezione, in ritardo nei due gol di Bremer, ma salva due volte in modo decisivo su Belotti e una su Millico.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Nessuna sbavatura, vince il duello con Belotti. Benissimo sui palloni alti.

THEO HERNANDEZ 6,5 - A sinistra spinge come un ossesso. Cross in serie, accelerazioni. Mezzo voto in meno per un gol sbagliato a tu per tu con Sirigu.

Samu CASTILLEJO 6 - Una conclusione, qualche spunto, ma un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.

Rade KRUNIC 6 - Ci mette grinta e orgoglio. Corre e va al tiro. Impegno e forza, anche se manca un po' di precisione. (Dall'82' CALHANOGLU 7,5 - Entra e decide la sfida. Prima nel recupero porta la sfida ai supplementari, poi sigla il gol del 3-2. Destro e sinistro, giocatore chiave per Pioli)

Ismael BENNACER 6,5 - Corre per quattro, soprattutto dopo l'ingresso delle varie punte rossonere. Commovente nell'applicazione.

Giacomo BONAVENTURA 6 - Il gol é facile facile, la prestazione poco appariscente. Largo sulla fascia, senza troppe intuizioni. Sufficiente, nulla piú. (Dal 76' LEAO 6,5 - Impatto importante nel match. Due spunti e un assist)

Ante REBIC 7 - Scatenato nel primo tempo. In fiducia, prova giocate non banali, serve l'assist a Bonaventura, svaria, ci prova sempre. Cala nel secondo tempo. (Dal 106' KESSIE 6 - Entra e serve l'assist a Calhanoglu)

Krzysztof PIATEK 4 - Non ne azzecca una. Mentalmente fuori partita, tecnicamente impreciso, spesso in ritardo. San Siro lo prende di mira, pare ormai ai saluti. (Dal 66' IBRAHIMOVIC 7 - Entra e il Milan cambi atteggiamento. Sbaglia una facile occasione, poi rimedia con la rete del 4-2. Indipensabile giá ora)

ALLENATORE: Stefano PIOLI 6,5 - Il Milan ha qualche problema difensivo, ma crea tanto e non molla mai. Bene nei cambi offensivi, vincere aiuta a vincere.

Çalhanoglu, Pioli - Milan-Torino - Coppa Italia 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle del TORINO===

Salvatore SIRIGU 7 - Prende altri quattro gol, ma ne salva altrettanti. Una buona parata su Castillejo nel primo tempo, bravo nella ripresa su Ibrahimovic e nei supplementari superlativo su Calhanoglu e Theo Hernandez.

Armando IZZO 5,5 - Duello ruvido con Rebic. Lo perde. In ritardo su due dei quattro gol rossoneri.

Nicolas NKOULOU 6 - Attento e pimpante. Dirige dietro, chiude bene su Piatek. Per 90 non sbaglia nulla. Poi crolla nei supplementari.

BREMER 7,5 - Quasi un eroe per caso di questo quarto di finale. L'azione del primo gol é molto bella e lui letale nell'inserimento. Poi arriva addirittura la doppietta, con un colpo di testa deciso. Purtroppo per lui non basta al Torino per passare il turno. (Dall'83' DJIDJI 5 - Entra e si vede tutta la differenza con chi l'ha preceduto. Inadatto a certi livelli)

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 - A destra, fatica a contenere la forza di Hernandez. (Dal 112' LYANCO SV)

Tomas RINCON 6 - Lotta e combatte, picchia e le prende. Un colosso. Fino al 90' uno dei migliori. (Dal 112' LAXALT SV)

Sasa LUKIC 6 - Un po' scolastico, ma sempre prezioso. Non demorde e guida ogni ripartenza granata.

Ola AINA 6,5 - A sinistra con furore. Scatta e affonda, va al tiro. Buona prova.

Alex BERENGUER 6,5 - Vibrante, vivo, attivo. Gioca molto alto e si fa notare. (Dal 90' MILLICO 6 - Ha gamba, tecnica e sprint. Dovrebbe crederci un po' di piú)

Simone VERDI 7 - Gran palla per il primo gol di Bremer. Si muove tra le linee, appoggiando Belotti. Poi serve anche il secondo assist al difensore. Una delle migliori prestazioni in maglia granata.

Andrea BELOTTI 5,5 - Lavoro continuo, anche in pressing. Ma davanti non riesce a incidere. Spreca una buona chance nella ripresa.

ALLENATORE: Walter MAZZARRI 6 - Il Torino gioca e ci crede, va in vantaggio, ma non riesce a chiudere il match. Una beffa, ma buona reazione dopo la debacle con l'Atalanta.