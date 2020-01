Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 - Questa volta niente frittate, come nella sfida di campionato. Attento e pure fortunato, commette un piccolo errore solo in occasione del gol annullato a Immobile, venendo salvato dalla bandierina.

Elseid HYSAJ 4 - 19 minuti in campo, un rigore provocato, una prima e una seconda ammonizione. La sua partita è riassunta in queste "perle". Catastrofico.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Inizia centrale, poi trasloca a destra dopo nemmeno 20 minuti. Patisce qualcosina, specialmente nella ripresa, ma non molla e non disdegna qualche sgroppata offensiva.

Kostas MANOLAS 7 - Un baluardo. Vince il duello con Immobile e, individualmente, fa un figurone sia in chiusura che nei recuperi. Gran partita.

Mario RUI 6 - Non sempre preciso quando ha il pallone tra i piedi e piuttosto barcollante, ma senza crollare, con Lazzari. Nel finale centra un incrocio dei pali clamoroso.

Diego DEMME 6,5 - Bell'esordio da titolare con la maglia del Napoli. Evita i riflettori, cerca soprattutto di mettere ordine senza strafare, ma si fa vedere continuamente e in fase di pressing si sente eccome.

Stanislav LOBOTKA s.v. (dal 22' Sebastiano LUPERTO 5,5 - Disegna un paio di svirgoloni da mani nei capelli, anche se ha la capacità di non mollare in un secondo tempo elettrico)

Piotr ZIELINSKI 6 - Potrebbe dare di più con il pallone tra i piedi. Senza, il suo sacrificio in mezzo al campo è encomiabile.

José Maria CALLEJON 5,5 - Non offre certo una prestazione indimenticabile. Come al solito si sacrifica, ma in fase di spinta si nota pochissimo (dal 68' Eljif ELMAS 6 - Porta freschezza nel finale)

Arek MILIK 5,5 - Non ha vita facile, specialmente quando rimane da solo a sostenere il peso dell'attacco. Però si batte, colpisce un palo e aiuta la squadra in ripiegamento.

Lorenzo INSIGNE 7 - Passa dai fischi agli applausi in un amen, realizzando dopo due minuti una rete che si rivelerà decisiva. Ha buone idee ed è prezioso pure in fase difensiva. In serata (dal 77' Fabian RUIZ s.v.)

All. Gennaro GATTUSO 6 - Una gioia tra tante delusioni. Costretto quasi immediatamente a rivedere i propri piani tattici, nel finale arretra troppo la squadra, ma con un po' di fortuna si porta a casa la qualificazione.

Il gol di Insigne in Lazio-NapoliGetty Images

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 5 - Non impeccabile. Si fa passare tra le gambe il destro vincente di Insigne e, più che guanti, sembra avere due saponette a ricoprirgli le mani.

Luiz FELIPE 5,5 - Viene saltato troppo, troppo facilmente da Insigne dopo appena due minuti. Una dormita che, inevitabilmente, macchia la sua prestazione.

Francesco ACERBI 6,5 - Non ha grandi responsabilità per il ko. Anzi, per tutta la partita rende la vita complicata a Milik. E nel finale segnerebbe pure la rete dell'1-1, ma in offside.

Stefan RADU 6 - Fa il suo con ordine. A differenza di Luiz Felipe, non ha sulla coscienza alcun momento topico della partita (dal 70' PATRIC s.v.)

Manuel LAZZARI 6,5 - Alza i ritmi nella ripresa, dopo un primo tempo senza spunti: in coppia con Milinkovic-Savic crea il panico e, nei minuti finali, centra un palo clamoroso.

Marco PAROLO 6 - Corre e pressa, anche se chiaramente non è Luis Alberto. Lodevole. E nel recupero ha sulla testa pure la palla dell'1-1.

Lucas LEIVA 4,5 - Resta in campo poco più di un quarto di partita. Poi, per qualche parolina di troppo dopo un fallo inesistente, Massa lo rimanda negli spogliatoi. Imperdonabile per uno della sua esperienza.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - L'anima delle azioni laziali. Non è dominante come in altre partite, ma è uno dei pochi ad avere idee e a riuscire a metterle in pratica.

Senad LULIC 5,5 - Dopo un primo tempo piuttosto sofferto, nella ripresa trova maggiori spazi per agire. Però non ne approfitta pienamente (dal 76' JONY s.v.)

Ciro IMMOBILE 5,5 - Il rigore fallito pesa come un macigno sulla sua serata. Bravo a reagire nella ripresa, ma la traversa gli dice di no e Massa gli annulla giustamente il gol del pari.

Felipe CAICEDO 6 - Meglio rispetto a Immobile, fino a quando resta in campo: si guadagna il rigore ed è maggiormente partecipativo. Però Inzaghi decide di toglierlo all'inizio della ripresa (dal 54' Joaquin CORREA 5,5 - Dinamico, ma poco concreto alla conclusione: per due volte ha la palla del pari dal limite, ma non la sfrutta)

All. Simone INZAGHI 6 - Viene eliminato, ma a testa alta. Più cuore e meno testa del solito, ma le occasioni arrivano lo stesso. Ora si concentrerà sul campionato.