Le pagelle di Parma-Roma 0-2: Pellegrini leader, bene Smalling e Mancini, spaesato Kurtic

===Le pagelle del Parma===

COLOMBI 6,5 - Una buona parata con i piedi su Pellegrini. Sicuro quando viene chiamato in causa. Incolpevole sui gol.

LAURINI 5 - Fatica a contenere Perotti. Un po' arrugginito, un po' arruffone. Non convince. (Dal 64' IACOPONI 5,5 - Insomma. Poco meglio di chi lo ha preceduto. Entra svagato e senza troppa voglia)

DERMAKU 5,5 - Molto bene nel primo tempo su Kalinic. Lo perde ad inizio ripresa e viene beffato dalla sponda per Pellegrini. Da lí si perde un po'.

GAGLIOLO 5,5 - Da centrale non convince. Spesso fuori posizione, non tiene la linea.

PEZZELLA 6 - A sinistra. Non ha il passo per tenere Under e allora usa l'intelligenza. Duello alla pari.

KURTIC 5,5 - Si posiziona a sinistra. Molto attento e meno arrembante. Nel secondo tempo si eclissa.

SCOZZARELLA 6 - Regia basica, ma efficace. Non spreca nessun possesso e prova a dare ordine. (Dal 70' KULUSEVSKI 5,5 - Entra senza la consueta determinazione. Non brilla e non si nota)

BARILLÀ 5,5 - Generoso, convinto. Corre per tre e si inserisce sempre. Commette peró il fallo di mano che porta al rigore giallorosso. Grave ingenuitá.

SILIGARDI 6 - Terza presenza stagionale, la seconda in Coppa Italia. Largo a destra, spesso rientra. Buona un'invenzione per Inglese nel secondo tempo.

CORNELIUS 5,5 - Dá fastidio alla difesa giallorossa con il suo movimento, ma finisce quattro volte in fuorigioco. Troppo statico. (Dal 46' INGLESE 6 - Entra e va subito vicino al gol. Meglio di Cornelius, anche come atteggiamento)

KUCKA 6 - Meno mobile del solito. Fatica a trovare la posizione nella prima frazione. Nella seconda sfiora il gol con un gran destro da fuori.

ALL.: ROBERTO D’AVERSA 5,5 - Parma stanco, prevedibile e raramente pericoloso.

Lorenzo Pellegrini - Parma-Roma Coppa Italia 2019-20Imago

===Le pagelle della Roma===

PAU LOPEZ 6,5 - Bravissimo su Inglese. Sicuro in uscita bassa.

FLORENZI 6,5 - A destra, sicuro, attento. Spinge e copre bene la sua zona. Si procura il rigore del 2-0. (Dal 79' BRUNO PERES SV)

SMALLING 6,5 - In crescita rispetto alle ultime uscite. Dietro regge senza patemi.

MANCINI 7 - Brillante e sempre in anticipo. Attacca lo spazio e non dá respiro a chi passa dalle sue parti.

KOLAROV 6 - Avvia lui l'azione del gol giallorosso di Pellegrini. Stanco, ma sempre reattivo.

DIAWARA 6,5 - Diga davanti alla difesa. Posizionamento perfetto. Argine importante in una squadra molto offensiva.

CRISTANTE 6,5 - Si abbassa a fare il terzo di difesa. Mossa inedita, ma riuscita.

UNDER 6 - Vivo e volenteroso nella prima parte di gara. Si accentra spesso, liberando il mancino. Poi cala e si spegne.

PELLEGRINI 7,5 - Talento al potere.Il piú pericoloso nel primo tempo, sblocca la gara ad inizio ripresa con un destro chirurgico. Poi calcia alla perfezione il rigore dello 0-2. Gran serata, gran doppietta. (Dall'85' VERETOUT sv)

PEROTTI 5,5 - Bene fisicamente e come presenza, troppo impreciso al tiro. Sbaglia due conclusioni comode. (Dal 70' KLUIVERT 6,5 - Entra bene nel match e va due volte al tiro. Voglia di rilanciarsi)

KALINIC 6 - Malino nel primo tempo. Ad inizio ripresa serve la sponda-assist a Pellegrini. Qualche segnale di ripresa.

ALL: PAULO FONSECA 7 - Buona Roma. Vivace e organizzata. Bene anche la scelta di Cristante terzo di difesa. Tutto perfetto e quarti conquistati con merito.