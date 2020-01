Le pagelle Milan-SPAL 3-0: Rebic-Piatek, segnali di vita. Buona la prima per Kjaer

--- Le pagelle del Milan ---

Antonio DONNARUMMA 6,5 - Gran parata su Murgia nel finale anche se il centrocampista spallino è in fuorigioco. Ridendo e scherzando, tre partite giocate al Milan, tre clean sheet.

Andrea CONTI 6 - Gara senza acuti, un po' l'immagine della sua stagione. Si fa ammonire troppo presto per un intervento in ritardo su Dabo

Simon KJAER 6,5 - Un esordio di personalità dell'ex Atalanta che affianca Romagnoli con i tempi giusti in marcatura e impreziosendo la fase di impostazione (dall'82' GABBIA S.V.)

Alessio ROMAGNOLI 6 - Amministra la difesa con la solita sicurezza

Theo HERNANDEZ 6,5 - Lui corre, dategli una palla e corre. Il quinto sigillo stagionale è la ciliegina sulla torta

Samu CASTILLEJO 7 - Sempre al centro dell'azione, innescato più e più volte da Rebic. Il 2-0 è una perla di rara bellezza (dal 63' SUSO 5,5 - Entra tra i fischi di San Siro e non fa cambiare idea i 30mila presente)

Rade KRUNIC 5,5 - Gara invisibile del bosniaco. Senza infamia e senza lode, tocca pochissimi palloni

Ismael BENNACER 6,5 - Il primo assist con la maglia rossonera non si scorda mai. Un ulteriore step per accaparrarsi la cabina di regia del Diavolo

Giacomo BOVAVENTURA 5,5 - Svogliato, col freno a mano tirato. Prova la conclusione un paio di volte, ma senza incidere (dal 75' PAQUETA' 6 - Il 12 gennaio 2019 esordiva con la maglia rossonera negli ottavi di Coppa Italia contro la Samp. Un anno dopo la storia col Diavolo è al capolinea? Entra a partita finita e non incide)

Ante REBIC 7 - Segnali di vita dal croato fin qui utilizzato pochissimo da Giampaolo e Pioli. Grande sintonia con Castillejo e Piatek a cui dispensa assist a destra e a manca. Lo vedremo di più dopo stasera?

Krzysztof PIATEK 7 - Un assist e un gol. Secondo la teoria dei gioco si tratta di un Win-Win: cresce il valore del polacco in chiave mercato mentre il Pistolero ritrova la fiducia per altri, eventuali, sei mesi a Milano. Tra massimo quindici giorni conosceremo il suo destino.

All. Stefano PIOLI 7 - Anche senza Ibra la squadra gira. L'avversario, va detto, non era dei più temibili, ma il 4-4-2 funziona anche cambiano gli interpreti. Attendiamo altri test per avere certezze

Piatek esulta con Castillejo dopo il 2-0 alla SPALGetty Images

--- Le pagelle della SPAL ---

Etrit BERISHA 5,5 - Sul tiro di Theo può far di più. Per il resto limita danni

Francesco VICARI 5 - Sbanda come tutta la difesa di Semplici

Nenad TOMOVIC 5 - Si fa beffare da Piatek in occasione dell'1-0. Lento e arrancante. Lascia il campo per un brutto intervento di Rebic

IGOR 5 - Castillejo e Rebic vanno a nozze dalla sua parte

Gabriel STREFEZZA 5,5 - In copertura non è neanche male, quando c'è da inventare, però, mani nei capelli

Alessandro MURGIA 6 - Il più propositivo degli estensi, si divora il 3-1 nel finale

Bryan DABO 6 - Una forza della natura, non molla fino a quando Semplici lo richiama in panchina. L'ex Fiorentina sarà fondamentale per provare a conquistare la salvezza (dall'86' ZANCHETTA S.V.)

Marko JANKOVIC 5,5 - Inizia bene, ma si perde nella ripresa (dal 72' VALOTI S.V.)

Georgi TUNJOV 6 - E' l'unico che prova a metterci qualità, ma non viene supportato dai compagni

Alberto PALOSCHI 5 - Prestazione ectoplasmatica dell'ex rossonero

Sergio FLOCCARI 5 - Un tiro centrale nel primo tempo e nient'altro. L'attacco spallino non è sceso in campo

All. Leonardo SEMPLICI 5 - 12 punti in campionato e 5 sconfitte nelle ultime 6 stagionali. La salvezza sembra ormai un miraggio