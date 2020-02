Milan-Juventus è Ibrahimovic-Ronaldo: San Siro riabbraccia due leader così uguali e così diversi

Sono attesi circa 70mila spettatori a San Siro per Milan-Juventus, seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. Una cornice degna per una grande classica del nostro calcio, ricca di spunti e suggestioni. Una partita che di per sé è capace di attirare il pubblico delle grandi occasioni, ma che quest'anno ha un motivo in più per avere i riflettori puntati addosso: tornano a sfidarsi l'uno contro l'altro, a distanza di più di 4 anni dall'ultima volta, Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: due giganti, due fenomeni che hanno segnato un'epoca. Li abbiamo messi a confronto basandoci principalmente sui loro numeri, dentro e fuori dal campo, e sulle loro parole.

Due leader così simili e così diversi

Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo stanno vivendo due momenti estremamente diversi, anche se con un punto in comune: entrambi sono gli indiscussi leader tecnici e carismatici di Milan e Juventus. Ibra, chiamato a gennaio dai rossoneri a prendere per mano una squadra smarrita e reduce dallo storico 0-5 sul campo dell'Atalanta, ha avuto l'impatto che il club si aspettava: nonostante una condizione fisica che a 38 anni non può certo essere al top, lo svedese è diventato in un amen il punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. E sta imparando a conoscere un Milan - purtroppo per lui - lontano anni luce da quello con cui aveva vinto scudetto e Supercoppa italiana nel 2011. La sua espressione all'uscita dal campo e il tono delle sue dichiarazioni dopo il derby perso in quel modo contro l'Inter domenica sera erano emblematiche. In casa Juventus, invece, c'è un Ronaldo forse mai così in forma da quando è sbarcato in Italia: va a segno da 10 partite di fila in Serie A, ha già superato quota 50 gol in bianconero (51 per la precisione) e sta letteralmente trascinando una squadra che non sarà forse nel suo migliore momento, ma che da 8 anni sta dominando in Serie A.

Ibrahimovic-Ronaldo: gli 11 precedenti

Quello di San Siro sarà il 12esimo incrocio in carriera tra i due sia a livello di club che di Nazionale. Ibrahimovic e Ronaldo si affrontano per la terza volta al Meazza: era già successo in Champions nel 2009 in Inter-Manchester United e nel 2010 in Milan-Real Madrid. Il saldo è nettamente favorevole al portoghese che ha vinto in 5 occasioni. Completano lo score un successo dello svedese e 5 pareggi: a favore di Ronaldo anche il bilancio dei gol segnati nei confronti diretti (6-3). Si tratta del primo duello ravvicinato in due club di Serie A, il secondo è in programma a metà aprile in campionato sempre a San Siro.

Data e competizione Partita e risultato Gol 28 aprile 2004 - Amichevole Portogallo-Svezia 2-2 - 11 ottobre 2008 - Qualificazioni Mondiali Svezia-Portogallo 0-0 - 24 febbraio 2009 - Champions League Inter-Manchester United 0-0 - 11 marzo 2009 - Champions League Manchester United-Inter 2-0 1 Ronaldo 29 novembre 2009 - Liga Barcellona-Real Madrid 1-0 1 Ibrahimovic 19 ottobre 2010 - Champions League Real Madrid-Milan 2-0 1 Ronaldo 3 novembre 2010 - Champions League Milan-Real Madrid 2-2 - 15 novembre 2013 - Qualificazioni Mondiali Portogallo-Svezia 1-0 1 Ronaldo 19 novembre 2013 - Qualificazioni Mondiali Svezia-Portogallo 2-3 2 Ibrahimovic, 3 Ronaldo 21 ottobre 2015 - Champions League PSG-Real Madrid 0-0 - 3 novembre 2015 - Champions League Real Madrid-PSG 1-0 -

Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo con le maglie di Svezia e PortogalloGetty Images

Ibrahimovic, quante frecciate a Ronaldo!

Nel corso degli anni Zlatan Ibrahimovic non ha risparmiato frecciate all'indirizzo di CR7. Al di là dei fugaci saluti in campo, i due non si conoscono personalmente e tra di loro esiste una sorta di non-rapporto. Sono due professionisti, nulla di più, che hanno incrociato le loro carriere solo sporadicamente. Il destino li ha portati a calcare palcoscenici diversi e nella stragrande maggioranza dei casi si sono incrociati solo in "campo neutro", ovvero in Champions e in Nazionale. Eppure, mentre non sono agli atti dichiarazioni di CR7 su Ibra, nel corso degli anni lo svedese ha lanciato frecciate più o meno pesanti all'indirizzo del portoghese in più occasioni.

" Ora sappiamo che in lotta con Messi c'era Florentino Perez, non CR7 [dopo la consegna del Pallone d'Oro 2018 a Luka Modric] "

" Bello il suo gol, ma dovrebbe provare a farlo da 40 metri [dopo la rovesciata di Ronaldo in Juventus-Real Madrid 0-3 dell'aprile 2018] "

" Per lui è una sfida andare alla Juventus? Una squadra che ha vinto la Serie A sette volte di seguito? Cavolate. Andare in un club del genere non è una sfida. Se cercava una nuova sfida, sarebbe dovuto andare alla Juve quando era in Serie B, per riportarla in Serie A e farla tornare ai vertici "

" Il vero Ronaldo è solo il brasiliano [Ibrahimovic @GQ] "

" Il suo non è un talento naturale, ma il frutto di molto lavoro [Ibrahimovic @GQ sul perché preferisce Messi a Ronaldo] "

Zlatan Ibrahimovic ai tempi del PSG con Ronaldo il FenomenoGetty Images

Ibra e Ronaldo fuori dal campo

Ibrahimovic e Ronaldo sono due colossi anche fuori dal campo. Gli interessi di Ronaldo versione imprenditore, ad esempio, sono noti e spaziano in numerosi ambiti: il portoghese ha recentemente aperto un altro albergo di lusso della sua catena Pestana CR7 Hotels, e continua a seguire con successo una linea d'intimo e un profumo. Lo svedese non è da meno (e basta dare un'occhiata al suo profilo Instagram per rendersene conto), anche se a differenza di CR7 ha vissuto anche esperienze da dimenticare. Non ha avuto molta fortuna, ad esempio, con la linea di abbigliamento A-Z avviata col gruppo norvegese Varner. Un'attività nata nel 2016, ma che ha avuto vita breve: nel 2018 Varner ha infatti comunicato la fine della collaborazione con Ibrahimovic a fronte di un passivo di 20 milioni di euro, come riportato all'epoca dal quotidiano svedese Dagens Industri. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Mino Raiola, l'Ibrahimovic imprenditore ha sette vite.

" Ha investito in giochi, start-up tecnologiche e in diamanti. Ha già venduto una grande quantità di quote di fondi di investimento di cui nessuno era a conoscenza. Lui sta guadagnando molto con il calcio e moltissimo fuori dal mondo del calcio [Mino Raiola su Ibrahimovic] "

Nel segno di Mendes e Raiola

Le vicende calcistiche di Ibrahimovic e Ronaldo, infine, sono indissolubilmente legate a quelle di Jorge Mendes e Mino Raiola, gli agenti più influenti del calcio moderno. Fondatore della GestiFute, Mendes ha curato gli interessi di Ronaldo fin dal suo trasferimento al Manchester United nel 2003 e recentemente ha rilasciato dichiarazioni impegnative sul valore di CR7 definendolo a più riprese "il più forte di sempre". Dal canto suo i trasferimenti di Ibrahimovic curati da Raiola sono a loro modo entrati nella storia del calcio: dal clamoroso addio all'Inter nell'estate 2009, passando attraverso la separazione dal Milan nel 2012 fino ad arrivare all'esperienza in MLS con i Los Angeles Galaxy. Due agenti, Mendes e Raiola, che hanno saputo lasciare un segno indelebile nel calcio degli ultimi 15 anni e che hanno legato i loro nomi principalmente a questi due fuoriclasse. Dietro un campione c'è sempre un grande procuratore.