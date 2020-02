Milan-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. All. Stefano Pioli

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Paolo Valeri della Sezione di Roma 2

La gara Milan-Juventus è in programma giovedì, 13 gennaio, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Per chi non potesse seguire l’evento davanti al teleschermo sarà disponibile anche la diretta streaming. Gli interessati potranno seguire il match grazie a Rai Play, il servizio di streaming della Rai disponibile tramite il sito web su PC, e tramite applicazione su smartphone e tablet. Eurosport vi garantirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati del Milan

Inter -Milan 4-2 (40' Rebic, 46' Ibrahimovic, 51' Brozovic, 53' Vecino, 70' de Vrij, 93' Lukaku)

Milan-Hellas Verona 1-1 (13' Faraoni; 29' Çalhanoglu)

Milan-Torino 4-2 dts (12' Bonaventura; 34' e 71' Bremer; 90+1 e 106 Çalhanoglu, 108' Ibrahimovic)

Brescia-Milan 0-1 (71' Rebic)

Milan-Udinese 3-2 (6' Stryger Larsen; 48' e 90+3 Rebic, 71' Theo Hernández; 85' Lasagna)

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Verona-Juventus 2-1 (65' Cristiano Ronaldo, 76' Borini, 86' rig. Pazzini)

Juventus-Fiorentina 3-0 (40' rig. e 80' rig. Cristiano Ronaldo, 91' de Ligt)

Napoli-Juventus 2-1 (63' Zielinski, 86' Insigne, 90' Cristiano Ronaldo)

Juventus-Roma 3-1 (26' Cristiano Ronaldo, 38' Bentancur, 47' Bonucci, 50' aut. Buffon)

Juventus-Parma 2-1 (43' e 58' Cristiano Ronaldo, 55' Cornelius)

Semifinale d'andata | Coppa Italia - Tutte le news della Coppa Italia

Data, orario e luogo: giovedì 13 febbraio, ore 20:45 | Stadio San Siro di Milano