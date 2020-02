Milan-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. All. Stefano Pioli

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Paolo Valeri della Sezione di Roma 2

Statistiche

Milan e Juventus si sono affrontate 25 volte in Coppa Italia: sette successi rossoneri, 11 vittorie bianconere e sette pareggi.

Bilancio in equilibrio nelle nove sfide tra Milan e Juventus in casa dei rossoneri in Coppa Italia. Tre vittorie per parte e tre pareggi.

Il Milan non vince una partita di Coppa Italia contro la Juventus dal 1985: da allora quattro pareggi e otto successi bianconeri.

Il Milan ha passato il turno in due delle ultime tre semifinali disputate in Coppa Italia. Contro la Juventus invece ha passato il turno solo nel 1967, venendo eliminato nelle tre occasioni successive.

I rossoneri hanno vinto solamente due delle 16 semifinali di andata disputate in Coppa Italia. Quattro sconfitte e ben 10 pareggi completano il bilancio.

La Juventus ha passato il turno in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha disputato le semifinali di Coppa Italia: è già record per i bianconeri, che non avevano nemmeno mai passato questo turno per tre volte di fila.

La Juventus ha passato il turno in sei delle nove occasioni in cui ha giocato la semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta, incluse tre contro il Milan (1992, 2002 e 2012).

Tra ottavi e quarti di finale di questa Coppa Italia, il Milan è la squadra che ha effettuato più conclusioni: 42, nove in più degli avversari bianconeri.

La Juventus è stata la prima squadra italiana di Zlatan Ibrahimovic (2004-06). Lo svedese non ha trovato il gol nelle ultime quattro partite giocate contro i bianconeri con la maglia del Milan (inclusa la doppia semifinale di Coppa Italia 2011/12).

Paulo Dybala ha segnato sei gol contro il Milan da quando è alla Juventus. La Joya ha fatto meglio solo contro Udinese (otto) e Lazio (nove).