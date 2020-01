Il Milan di Pioli vince ancora e conquista, dopo aver rischiato grosso, le semifinali di Coppa Italia. I rossoneri partono bene, vanno in vantaggio subito, ma subiscono la reazione del Torino, che sogna a lungo l'impresa. Gli ingressi dalla panchina di Calhanoglu e Ibrahimovic sono decisivi e alla fine il Diavolo porta a casa la partita nei supplementari, contro un Torino determinato, ma stanco. Mazzarri puó essere contento della prestazione, dopo la debacle con l'Atalanta, Pioli si gode il quarto successo di fila e aspetta la Juventus in semifinale, per provare a regalare al Milan almeno un trofeo in questa stagione cominciata malissimo. I progressi ci sono, ora serve ulteriore continuitá. Prima del match il Milan ha voluto omaggiare la leggenda Nba tragicamente scomparsa Kobe Bryant: un momento struggente e da ricordare.

Ibrahimovic - Milan-Torino - Coppa Italia 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Il tabellino di Milan-Torino 4-2 dts

Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Conti, Kjaer , Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic (Dal 81' Calhanoglu), Bennacer, Bonaventura (Dal 76' Leao); Rebic (Dal 106' Kessié), Piatek (Dal 66' Ibrahimovic). Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer (Dall'83 Djidji); De Silvestri (Dal 112' Lyanco), Rincon (Dal 112' Laxalt), Lukic, Aina; Berenguer (Dal 90' Millico), Verdi; Belotti. Allenatore Mazzarri.

Arbitro: Pasqua

Gol: 12' Bonaventura (M), 34' e 71' Bremer (T), 91' e 106' Calhanoglu (M), 109' Ibrahimovic (M)

Assist: Rebic, Verdi (2), Castillejo, Kessie, Leao

Ammoniti: Rincon, Theo Hernandez, Rebic, Izzo, Kjaer, Krunic, Conti , Ibrahimovic

Bonaventura - Milan-Torino - Coppa Italia 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 12 momenti chiave

12' - GOL! 1-0 MILAN! Si infila a sinistra dentro l'area Rebic, finta e cross basso sul secondo palo per Bonaventura che insacca a porta vuota.

25' - Castillejo! Sinistro dello spagnolo sul primo palo che chiama Sirigu alla parata in calcio d'angolo. Bell'intervento.

34' - GOL! 1-1! Pareggio granata. Grande azione di Bremer, che apre per Belotti, palla dentro per Verdi e filtrante per Bremer, che batte Donnarumma in uscita.

41' - Gol annullato al Milan. Aveva insaccato Rebic sugli sviluppi di corner, dopo un controllo di mano di Piatek peró. Giusto annullare.

58' - Colpo di testa in anticipo di Romagnoli sul primo palo dopo il cross di Castillejo. Palla alta di poco.

71' - GOL! 1-2 Torino! Ancora lui, Bremer! Cross di Verdi, stavolta col destro e inserimento aereo di Bremer a battere Donnarumma.

91' - GOL! 2-2! Pareggia alla fine il Milan. Tocco di Castillejo indietro per il destro da fuori di Calhanoglu.

93' - Cosa spreca Ibra. Grande azione di Leao a sinistra e cross dentro per Ibrahimovic, che mette alto da pochi passi.

95' - Miracolo di Sirigu. Azione sprint di Leao a sinistra, cross, finta di Ibra e palla a Calhanoglu: tiro all'angolino, ben parata da Sirigu.

103' - Doppia gran parata di Sirigu. Su Theo Hernandez, prima a tu per tu in uscita, poi sulla respinta del terzino.

106' - GOL! Calahnoglu! 3-2 Milan. Lancio proprio di Kessie e mancino di Calhanoglu a infilare Sirigu.

109' - Ibrahimovic! GOL! 4-2 Milan! Segna Ibra. Sponda di Leao e piattone dello svedese a battere Sirigu.

Bremer - Milan-Torino - Coppa Italia 2019/2020 - ImagoImago

MVP del match

Hakan CALHANOGLU - Entra e decide la sfida. Prima nel recupero porta la sfida ai supplementari, poi sigla il gol del 3-2. Destro e sinistro, giocatore chiave per Pioli).

La statistica chiave

In tutte le ultime 3 edizioni della Coppa Italia, il Milan ha giocato i tempi supplementari almeno una volta.

