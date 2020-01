Milan-Torino in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Milan (4-4-2): Begovic; A.Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Samu Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Piatek, Leão. All. Stefano Pioli

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meïté, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Walter Mazzarri

Milan-Torino: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20:30. La partita sarà visibile anche in diretta live streaming su raiplay.it e sull’app Rai Play (gratuita per tutti i sistemi operativi), disponibile su smartphone e tablet. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati del Milan

Brescia-Milan 0-1 (71' Rebic)

Milan-Udinese 3-2 (6' Stryger Larsen; 48' e 90+3 Rebic, 71' Theo Hernández; 85' Lasagna)

Milan-SPAL 3-0 (20' Piatek, 44' Castillejo, 66' Theo Hernández)

Cagliari-Milan 0-2 (46' Leão, 64' Ibrahimovic)

Milan-Sampdoria 0-0

Gli ultimi 5 risultati del Torino

Torino-Atalanta 0-7 (17', 53' e 54' Ilicic, 29' Gosens, 45+1 rig. D.Zapata, 86' rig. e 88' Muriel)

Sassuolo-Torino 2-1 (20' aut. Locatelli; 61' Boga, 73' Berardi)

Torino-Bologna 1-0 (11' Berenguer)

Torino-Genoa 6-4 dcr (14' Favilli; 23' De Silvestri)

Roma-Torino 0-2 (45+2 e 86' rig. Belotti)

Data, orario e luogo: martedì 28 gennaio, ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano