Il Napoli di Coppa Italia va. E, tra un'amarezza e l'altra di una stagione tormentatissima, si prende la soddisfazione di eliminare la Lazio, detentrice del trofeo, e approdare alle semifinali. Un 1-0 dipinto da una perla di Insigne, a segno dopo meno di due minuti. Ma è un risultato che non rispecchia per nulla l'andamento di una gara incredibile: tra rigori sbagliati (Immobile), espulsioni in sequenza (Hysaj e Lucas Leiva, entrambi nei primi 25 minuti) e pali (quattro totali, due per squadra), il match del San Paolo regala emozoni su emozioni fino al 95'. Ha la meglio il Napoli, dunque, ma la Lazio dei miracoli esce a testa alta nonostante la sconfitta. E ora potrà tuffarsi completamente sul campionato. La squadra di Gattuso, invece, attende di conoscere il nome dell'avversaria che affronterà nella doppia semifinale: uscirà dalla sfida tra Inter e Fiorentina, di fronte a San Siro mercoledì della prossima settimana.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (22' Luperto), Demme, Zielinski; Callejon (70' Elmas), Milik, Insigne (77' Fabian Ruiz). All. Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (70' Patric); Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic (76' Jony); Caicedo (54' Correa), Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Gol: 2' Insigne

Assist: -

Ammoniti: Hysaj, Acerbi

Note: al 10' Immobile calcia alto un rigore; espulsi Hysaj al 19' e Lucas Leiva al 25'

La cronaca in 8 momenti chiave

2' – GOL DEL NAPOLI. Azione personale di Insigne, sterzata in area su Luiz Felipe e interno destro a superare Strakosha da posizione defilata. Subito 1-0.

10' – Massa concede alla Lazio un rigore per un intervento irregolare di Hysaj su Caicedo: Immobile, però, dal dischetto scivola e calcia orrendamente alto.

Immobile fallisce un penalty in Napoli-LazioGetty Images

19' - Hysaj sgambetta scioccamente Immobile e, già ammonito, si prende il secondo giallo. Napoli in 10 uomini.

25' – Espulso anche Lucas Leiva: il brasiliano commette fallo e probabilmente protesta troppo all'indirizzo di Massa, che, dopo averlo ammonito in un primo momento, estrae il rosso diretto. Le due squadre tornano in parità numerica.

63' – Gol annullato a Immobile: bell'interno a giro di controbalzo e mezzo errore di Ospina, che non trattiene. La rete, però, viene giustamente annullata per fuorigioco.

84' – Traversa di Immobile: sinistro di controbalzo a botta sicura da pochi passi e palla che si infrange contro il legno. Ospina non ci sarebbe mai arrivato.

85' – Palo di Mario Rui: destro a giro insolito per il portoghese, che fa una fotografia a Strakosha ma è sfortunato. Terzo legno della gara.

88' – Destro dal limite di Lazzari, deviazione e palla nuovamente contro il palo a Ospina battuto. Poi Acerbi segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Finale per cuori forti.

Il migliore

Insigne. Passa dai fischi agli applausi in un amen, realizzando dopo due minuti una rete che si rivelerà decisiva. Ha buone idee ed è prezioso pure in fase difensiva. In serata.

Il peggiore

Hysaj. 19 minuti in campo, un rigore provocato, una prima e una seconda ammonizione. La sua partita è riassunta in queste "perle". Catastrofico.

Il momento social del match

"Bisognava compensare": così l'infortunato Luis Alberto, in una storia su Instagram, contesta polemicamente la decisione di Massa di cacciare Lucas Leiva pochi minuti dopo aver estratto il rosso nei confronti di Hysaj.

Le pagelle

