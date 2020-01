Napoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mário Rui; Allan, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi

Arbitro: Davide Massa, sezione di Imperia

Statistiche opta

Napoli e Lazio si sono affrontate 20 volte in Coppa Italia, con un bilancio di 9 successi per i biancocelesti e 7 vittorie per i campani oltre a 4 pareggi. È anche la terza volta che le due squadre si affrontano ai quarti di finale: la Lazio è andata avanti nel 1994, mentre il Napoli ha raggiunto poi la semifinale nel 1996 e nel 2014 (anno in cui gli azzurri hanno vinto la competizione).

Il Napoli è stato eliminato ai quarti di finale in tre delle ultime 4 edizioni della Coppa Italia. Nel 2017 ha raggiunto invece la semifinale, venendo però eliminata dalla Juventus. Dalla stagione 2016-2017, la Lazio è l’unica squadra ad aver sempre superato i quarti di finale di Coppa Italia.

Occhio a José Callejón che ha nella Lazio la sua vittima preferita da quando è arrivato in Italia (6 reti contro i biancocelesti in tutte le competizioni). Dall’altra parte c’è un Ciro Immobile molto carico: il classe ’90 ha segnato in tutte le ultime tre partite disputate contro il Napoli, dopo aver realizzato solo un gol ai partenopei nelle precedenti 9 sfide.