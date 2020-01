Napoli-Lazio in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mário Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi

Arbitro: Davide Massa, sezione di Imperia

Probabili formazioni e statistiche

Napoli-Lazio: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. La partita sarà visibile anche in diretta live streaming su raiplay.it e sull’app Rai Play (gratuita per tutti i sistemi operativi), disponibile su smartphone e tablet. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati del Napoli

Napoli-Fiorentina 0-2 (26' Chiesa, 74' Vlahović)

Napoli-Perugia 2-0 (26' rig. e 38' rig. Insigne)

Lazio-Napoli 1-0 (82' Immobile)

Napoli-Inter 1-3 (14' e 33' Lukaku; 39' Milik; 62' Lautaro Martínez)

Sassuolo-Napoli 1-2 (29' Traorè; 57' Allan, 90+4 aut. Obiang)

Gli ultimi 5 risultati della Lazio

Lazio-Sampdoria 5-1 (7' Caicedo, 17' rig., 20' e 65' rig. Immobile, 54' Bastos; 70' Linetty)

Lazio-Cremonese 4-0 (10' Patric, 26' Parolo, 58' rig. Immobile, 89' Bastos)

Lazio-Napoli 1-0 (82' Immobile)

Brescia-Lazio 1-2 (18' Balotelli; 42' rig. e 90+1 Immobile)

Juventus-Lazio 1-3 (16' Luis Alberto; 45' Dybala; 73' Lulic, 90+4 Cataldi)

Approfondimenti e dichiarazioni

Napoli, Gattuso rischia già l'esonero dopo 4 sconfitte? Sondaggio

Napoli-Lazio: informazioni

Data, orario e luogo: martedì 21 gennaio, ore 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli