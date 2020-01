Niente minuto di silenzio a San Siro per Kobe Bryant: tifosi del Milan imbufaliti

Niente minuto di silenzio a San Siro. Clamoroso quanto successo prima di Milan-Torino, con le due squadre pronte a fermarsi in ricordo di Kobe Bryant, campione di basket e non solo. La sua figura era trasversale, riconosciuta dal mondo dello sport in generale e il Milan voleva ricordarlo con il giusto tributo...

La Lega Serie A, però, aveva dato l’ok alle due squadre solo per indossare il lutto al braccio durante la sfida e non di accordare il minuto di silenzio prima della gara. L’arbitro Pasqua è stato inflessibile, ricordando ai 22 di comincare a giocare.

Sono piovuti insulti da ogni lato delle tribune, indirizzati ad arbitro, Lega Calcio e Federazione. Quella del minuto di silenzio è diventata ormai un agormento di discussione, dopo che la Lega Calcio - 15 giorni fa - non aveva disposto il minuto di silenzio obbligatorio per ricordare Pietro Anastasi.

Prima della partita, comunque, dal maxi schermo di San Siro è apparso un video in ricordo di Kobe Bryant, realizzato dal Milan. Momento molto toccante, con una standing ovation di tutto lo stadio per un grande tifoso del Milan e per un grande dello sport. Al 24° minuto, ancora, gli applausi di tutto lo stadio per Kobe.