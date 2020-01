Tutto facile per la Roma di Fonseca. Dopo uno spento primo tempo, la squadra capitolina trova due reti nella ripresa ed elimina il Parma a domicilio in questi ottavi di finale. Ducali stanchi e poco pericolosi, giallorossi positivi in entrambe le fasi e in ripresa dopo le due sconfitte con Torino e Juventus. A proposito i bianconeri saranno proprio gli avversari della Roma nei quarti, per un'immediata occasione di riscatto. Tra le migliori otto di questa Coppa Italia ci saranno tutte le big del nostro campionato, tranne l'Atalanta.

Il tabellino di Parma-Roma 0-2

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (Dal 79' Bruno Peres), Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini (Dall'84' Veretout), Perotti (Dal 70' Kluivert); Kalinic. All: Paulo Fonseca.

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini (Dal 64' Iacoponi), Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella (Dal 70' Kulusevski), Barillà; Siligardi, Cornelius (Dal 46' Inglese), Kucka. All.: Roberto D’Aversa.

Arbitro: Pairetto

Gol: 50' e 76' rig. Pellegrini (R)

Ammoniti: Laurini, Under, Dermaku, Pellegrini

PellegriniGetty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

10' - Gran parata di Colombi con i piedi. Kalinic aveva servito Pellegrini in area piccola, che aveva girato col destro. Bravo il portiere del Parma.

49' - Grande azione Parma. Siligardi per Inglese, sponda per il mancino potente da fuori di Kucka. Palla alta, ma buona occasione.

50' - Pellegrini! Gol! 0-1 Roma! Il centrocampista chiede l'uno-due a Kalinic e poi piazza il destro a giro all'angolino da appena dentro l'area. Bel gol!

58' - Gran parata di Paul Lopez su Inglese, che si era girato in un metro in area. Sinistro potente, ma bravo il portiere della Roma.

69' - Colombi tiene in piedi il Parma. Kalinic, tacco di Under, ancora Kalinic e destro da fuori. Para in tuffo Colombi.

75' - Rigore per la Roma. Cross di Florenzi e fallo di mano netto di Barillá.

76' - Pellegrini! Gol! 0-2 Roma! Rigore perfetto e doppietta personale. Spiazzato Colombi!

MVP del match

Lorenzo PELLEGRINI - Talento al potere.Il piú pericoloso nel primo tempo, sblocca la gara ad inizio ripresa con un destro chirurgico. Poi calcia alla perfezione il rigore dello 0-2. Gran serata, gran doppietta.

La statistica chiave

Prima doppietta in tutte le competizioni per Lorenzo Pellegrini.