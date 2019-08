Pippo Inzaghi, notte amara: il Monza di Berlusconi e Galliani fa fuori il suo Benevento

Il Monza di Cristian Brocchi fa lo sgambetto al Benevento di Filippo Inzaghi vincendo 4-3 al Vigorito nella sfida più significativa del secondo turno di Coppa Italia. Significativa perché metteva di fronte Superpippo alla società brianzola del presidente Silvio Berlusconi e dell'ad Adriano Galliani in una sorta di derby calcistico a tinte milaniste. Nel prossimo turno il Monza se la vedrà con la Fiorentina. Nelle altre sfide della serata spicca il sofferto successo del Chievo che si impone sul Ravenna solamente dopo i calci di rigore. Passano il turno anche l'Empoli, il Frosinone e il Crotone. Scivolone inatteso della Juve Stabia, battuta ai rigori dall'Imolese. Coppa Italia già finita anche per il Livorno, sconfitto 1-0 in casa dal Carpi. Il Cittadella vince con un secco 3-0 il derby contro il Padova.

Tutti i risultati

Spezia-Pro Patria 5-0

Chievo-Ravenna 4-2 dcr (1-1 al 120')

Venezia-Catania 2-1

Benevento-Monza 3-4

Cittadella-Padova 3-0

Cremonese-Virtus Francavilla 4-0

Empoli-Reggina 2-1

Entella-Sudtirol 1-2

Frosinone-Carrarese 4-0

Monopoli-Cosenza 1-0

Perugia-Triestina 1-0

Pescara-Mantova 3-2

Pordenone-Feralpi Salò 1-2

Trapani-Piacenza 3-1

Crotone-Arezzo 4-3

Juve Stabia-Imolese 3-4 dcr (1-1 al 120')

Livorno-Carpi 0-1

Pisa-Potenza 3-0

Salernitana-Catanzaro 3-1