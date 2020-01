Sarri: "Higuain è cambiato, sta meno in area di rigore ma ci fa giocare bene"

Vigilia di Coppa Italia per la Juventus di Maurizio Sarri che, dopo avere facilmente eliminato l'Udinese agli ottavi di finale, trova sulla sua strada la Roma di Paulo Fonseca che allo Stadium in gare ufficiali ha sempre perso. In conferenza stampa l'allenatore bianconero tesse le lodi di un giocatore che, finito sulla lista dei partenti in estate, ha invece ritrovato un ruolo centrale nell'undici juventino.

"Higuain fa giocare bene la squadra"

" Higuain nell'allenamento di martedì era particolarmente vivo, è un giocatore importante. A livello di caratteristiche è cambiato un po', frequenta meno l'area di rigore però fa giocare bene la squadra. Un giocatore di livello non comune "

Ronaldo? Penso che giocherà ma ne parlerò con lui"

" Cristiano lo valutiamo mercoledì mattina, se sta bene penso che sia in un momento in cui può fare tre partite in una settimana. Son diverse settimane che non ne fa tre, non lo vedo come un grosso problema ma deve sentirsi nelle condizioni ideali per farlo. Con l'Udinese aveva qualche linea di febbre e l'abbiamo fatto riposare. Penso che ci sarà ma parlerò con lui per capire se ha completamente recuperato "

Sulle condizioni di Cuadrado e Alex Sandro

" Cuadrado non ha più la febbre, vista la giornata fredda si è allenato un po' in palestra per non esporlo alla temperatura. Alex Sandro non ha danni gravissimi, ma entrambi sono da valutare "

Emre Can e Bernardeschi sul mercato?

" Non mi risulta e non mi interessa, se la società non dice altrimenti fanno parte della rosa e sono presi in considerazione. Se sono a disposizione sono a disposizione "

"Roma squadra pericolosa in trasferta"

" Basta vedere i risultati della Roma in trasferta, è una partita difficile. Segna quanto segna in casa ma subisce la metà dei gol, ha fatto più punti in trasferta che in casa. Affrontiamo una squadra di ottimo livello che per caratteristiche può metterci in difficoltà "