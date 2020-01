Tocca a Milan-Torino e Inter-Fiorentina: date, orari e il tabellone completo

Dopo il pass ottenuto da Napoli e Juventus che hanno eliminato, rispettivamente, Lazio e Roma, tocca ora a Milan-Torino e Inter-Fiorentina affrontarsi per raggiungere gli ultimi due posti disponibili per le semifinali. Semifinali che scatteranno il 12 febbraio, con match di ritorno in programma il 4 marzo.

Quarti di finale

martedì 28 gennaio, ore 20:45 MILAN-TORINO allo stadio San Siro di Milano (Diretta tv Rai 1) - SEGUI IL LIVE - PROBABILI FORMAZIONI

mercoledì 29 gennaio, ore 20:45 INTER-FIORENTINA allo stadio Meazza di Milano (Diretta tv Rai 1) - SEGUI IL LIVE - PROBABILI FORMAZIONI

martedì 21 gennaio NAPOLI-LAZIO 1-0 (2' L.Insigne) - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI

mercoledì 22 gennaio JUVENTUS-ROMA 3-1 (26' Cristiano Ronaldo, 38' Bentancur, 45+2 Bonucci; 50' aut. Buffon) - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI - MOVIOLA

Video - Sarri: "Juventus col tridente contro la Roma, Ronaldo da valutare: se sta bene gioca" 01:40

Semifinali (andata 12 febbraio 2020, ritorno 4 marzo 2020)

NAPOLI - INTER/FIORENTINA

MILAN/TORINO - JUVENTUS

Finale

mercoledì 13 maggio 2020 allo stadio Olimpico di Roma

Video - Pioli: "Ibra dà tanto anche se non gioca. Zlatan e Piatek insieme? Tutto è possibile" 01:15

Ottavi di finale

giovedì 9 gennaio TORINO-Genoa 6-4 dcr (14' Favilli; 23' De Silvestri) - REPORT

martedì 14 gennaio NAPOLI-Perugia 2-0 (26' rig. e 38' rig. Insigne) - REPORT - LE PAGELLE - DICHIARAZIONI

martedì 14 gennaio LAZIO-Cremonese 4-0 (10' Patric, 26' Parolo, 58' rig. Immobile, 89' Bastos) - REPORT - PAGELLE

martedì 14 gennaio INTER-Cagliari 4-1 (1' e 49' Lukaku, 22' Borja Valero; 72' Oliva; 80' Ranocchia) - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI

mercoledì 15 gennaio Fiorentina-ATALANTA 2-1 (11' Cutrone; 67' Ilicic; 84' Lirola) - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI

Video - Commisso: "Cutrone? Il Signore ce l'ha mandato. Partita eroica, adesso posso andare in vacanza" 01:01

mercoledì 15 gennaio MILAN-SPAL 3-0 (20' Piatek, 45' Castillejo, 66' Theo Hernandez) - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI

mercoledì 15 gennaio JUVENTUS-Udinese 4-0 (16’ Higuain, 26’ rig. e 58’ Dybala, 61’ rig. Douglas Costa) - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI

giovedì 16 gennaio Parma-ROMA 0-2 (49' e 76' rig. Lo.Pellegrini) - REPORT - PAGELLE

In maiuscolo le teste di Serie