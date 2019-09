Provo a riassumerle: il Napoli si è confermato, la Juventus si è migliorata (a Madrid, con l’Atletico, aveva sempre perso e mai segnato); l’Inter, che fino a martedì era già di Conte, non lo è più o lo è meno, molto meno; l’Atalanta, poverina, ha pagato il fiele della Champions e il miele della propaganda. Dal campionato all’Europa League, in compenso, stessa Roma e stessa Lazio: poker e rimonte. Ecco i miei voti.

NAPOLI 8. Aveva già regolato il Liverpool la scorsa stagione, ma questa volta ha battuto i campioni d’Europa. Chapeau. Al di là del rigorino e dell’assist di Van Dijk, Ancelotti se l’è giocata sino al traguardo: con Insigne, Lozano e Mertens all’inizio, poi con i cambi, Llorente su tutti. Ha sofferto, certo, ma la squadra ha sempre cercato di restare tale, con coraggio e con coerenza, anche quando i Reds mulinavano il contropiede di Salah, Mané e Firmino. Ho rivisto il miglior Koulibaly, ho ritrovato uno dei più preziosi carri attrezzi in circolazione, Llorente. Senza trascurare le coperture di Mario Rui e i progressi di Di Lorenzo. Anche un anno fa il Liverpool partì sbuffando (tre k.o. in trasferta). Vedremo.

JUVENTUS 7. Piano piano, Sarri prova a staccarsi da Allegri. Il 2-2 di mercoledì è difficile da digerire per come si era messa (2-0) e, soprattutto, per come si sono presi i gol (testa di Savic, testa di Herrera: aggiunti ai due di Manolas e Di Lorenzo fanno già quattro su palle inattive: troppi). Difficile, ma bello da chiosare, visto il timbro tecnico e fisico dell’ordalia, un primo tempo così così e una ripresa da grande squadra, capace di soffrire e di rischiare, ma anche di far soffrire. E con lo slalom di Cristiano, al 94’, di gelare comunque quell’inferno chiamato Wanda. Per una volta, prendo il bicchiere mezzo pieno.

INTER 5. Alla costante mercé di uno Slavia che l’ha sovrastata in lungo e in largo: nel fraseggio, prima ancora che sul piano fisico. Conte si è dato dell’asino: sembrava un’Inter qualsiasi, non la sua. Qualcosa ha avuto da Politano e Barella, cerotti tardivi. La trama mi ha ricordato, a grandi linee, l’esordio spallettiano con il Tottenham. Pur in una partita del genere, con gli avversari che, unico difetto, cercavano di entrare in porta con la palla, e con Lukaku boa solitaria e soverchiata, Sensi ha confermato di essere un signor progetto. E non tanto o non solo per la punizione che ha propiziato il pareggio di Barella.

ATALANTA 4. Un battesimo da incubo. Può capitare, quando la propaganda t’illumina d’incenso. La Dinamo correva a velocità tripla della Dea, dettaglio inaudito se pensiamo che, da noi, è la squadra più inglese. L’acuto di Leovac e la tripletta di Orsic hanno scandito la processione di Gasp verso la ghigliottina. Eppure c’erano tutti i «titolarissimi», dal Papu a Zapata a Ilicic, i tre tenori. Sono sincero: mai nella vita mi sarei immaginato un disastro simile. Si parla di esperienza: e le scorte di Europa League, allora? Una lezione sulla quale meditare, ma dopo la quale non pensare che tutto sia già finito.

ROMA 6,5. Metà partita a passo d’uomo (voto 5) e poi, dopo l’autogol di Caiçara, avanti Savoia (voto 8). Date a Fonseca un po’ di spazio e vi solleverà il mondo. Otto reti fra Sassuolo e Basaksehir, rotazioni mirate e un gusto del verticale, da area ad area, che profuma di Klopp. Inoltre: primo match senza gol al passivo, Dzeko totem e morsi di Zaniolo. Finora la Magica ha sempre giocato all’Olimpico. Sono curioso di vederla domenica, a Bologna.

LAZIO 5. Come a Ferrara: va in vantaggio, domina, spreca, cala, barcolla, perde. I marines del Cluj l’hanno rosolata in velocità. Il turnover di Inzaghi non ha giovato alla causa, così come nessuno, nemmeno Milinkovic-Savic, si è issato al rango di leader. Il successo di Marassi (Sampdoria) e i pali del derby sembravano l’incipit di ben altro romanzo. Invece no: ogni volta che si punta sulla Lazio, la Lazio tradisce. E visto l’andazzo, ormai cronico, non può essere un caso.

I vostri voti? I vostri commenti?