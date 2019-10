Cori razzisti in Bulgaria-Inghilterra: sei persone arrestate

Sei tifosi sono stati arrestati in seguito ai cori razzisti sollevati dagli spalti durante la partita contro l'Inghilterra valide per le qualificazioni per ad Euro 2020. Lo ha annunciato la polizia bulgara, aggiungendo che le indagini erano ancora in corso. "Sei persone sono state arrestate, tre sono ricercate. Le indagini continuano per valutare la complicità di altre persone", ha detto ai giornalisti il capo generale della polizia di Sofia, Georgy Hadzhiev, che ha parlato del coinvolgimento di quindici persone. La vicenda dei cori razzisti ha scatenato una marea di polemiche e portato alle dimissioni del capo della Federcalcio bulgara, Borislav Mihaylov. I cori razzisti dei tifosi bulgari, che si sono esibiti anche con saluti nazisti, hanno portato alla sospensione momentanea della partita per due volte e messo in ombra il successo per 6-0 dell'Inghilterra. Complessivamente, circa 15mila persone hanno assistito alla partita in un 'Vasili Levski' già parzialmente chiuso dopo i cori razzisti che hanno segnato le partite contro il Kosovo e la Repubblica Ceca a giugno. I fattacci della serata di Sofia hanno innescato una tempesta di reazioni rabbiose da parte di tifosi, media e politici di entrambi i paesi. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha usato parole di condanna, parlando di "cori ignobili" e "vile razzismo", mentre il suo omologo bulgaro Boyko Borisov ha costretto Martislav Mihaylov, numero uno della federcalcio, a dare le dimissioni. Il ct della Bulgaria Krasimir Balakov ha offerto le sue scuse ai giocatori inglesi. I bulgari si sono divisi: molti si sono scusati sui social per quello che hanno detto essere un problema pervasivo nel paese, altri hanno rifiutato di essere identificati con i trasgressori e hanno condannato i titoli dei media britannici che hanno definito tutti i bulgari come "razzisti" e "animali".