Corinthians, maglie contro l'antisemitismo: "Una stella per non dimenticare"

Lodevole iniziativa del club brasiliano del Corinthians che contro il Fortaleza è sceso in campo indossando sulla propria maglia una stella gialla, in ricordo della Notte dei Cristalli, avvenuta la notte tra il 9 novembre e il 10 del 1938, il primo pogrom nazista che diede vita alle persecuzioni antisemite.

La squadra della Democrazia Corinthiana

L'iniziativa del "Timao", club che tra il 1982 diede vita alla Democrazia Corinthiana (Sócrates, Wladimir e Casagrande si autonominarono leader dello spogliatoio e diedero vita a una vera e propria autogestione della squadra da parte dei giocatori e dell'allenatore Mário Travaglini) e quindi di sommosse se ne intende, è stata denominata "Una Stella per non dimenticare" e richiama l'attenzione sulla tragedia dell'Olocausto e fa il paio con una mostra fotografica sull'argomento, dedicata ai sopravvissuti dei lager, che si tiene in questi giorni a San Paolo.

Un gesto che ha portato anche fortuna alla squadra guidata da mister Fábio Carille, uscita vittoriosa per 3-2 dallo scontro con il Fortaleza: e pensare che non vinceva da ben 8 partite.

Le maglie utilizzate dai giocatori del Corinthians nel match di mercoledì andranno all'asta e il ricavato verrà utilizzato per iniziative contro il razzismo e l'antisemitismo. Inoltre la stella sarà disponibile anche in alcuni dei negozi ufficiali del club, e chi lo vorrà potrà farsela applicare sulla maglia. Anche in questo caso il ricavato finanzierà iniziative "contro l'odio razziale di ogni tipo".

"Il Corinthians è la squadra del popolo, ed è sempre stato coinvolto in cause sociali, non ponendo alcuna distinzione di razza, colore o religione" dice Claudio Kalim, CEO della Tech and Soul. Il club ha, inoltre, lanciato l'hashtag #umaestrelaparanaoesquecer, una stella per non dimenticare.