Coronavirus, anche il Burundi si arrende: campionato sospeso a tempo indeterminato

Anche il Burundi si arrende all'emergenza Coronavirus e sospende il proprio massimo campionato di calcio, la Primus League, a tempo indeterminato. Lo ha annunciato ufficialmente la Federcalcio del Paese africano, che era rimasto l'unico in tutto il continente a non avere ancora fermato l'attività calcistica. Alla base della motivazione istituzionale dello stop ci sarebbe la necessità di mettere a disposizione gli impianti in occasione delle elezioni in programma il 20 maggio, ma la realtà è un'altra: lo stop si è reso necessario dopo i primi casi di contagio, anche se al momento il Burundi è stato colpito solo in minima parte dal virus.

Rimangono 3 i Paesi dove si gioca

Non è dato sapere, quindi, quando verranno recuperate le ultime giornate della Primus League, giunta al rush finale. Con l'uscita di scena del Burundi si riducono a 3 i Paesi in tutto il mondo in cui si continua a giocare a calcio: si tratta della Bielorussia, del Nicaragua e del Tagikistan.