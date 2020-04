A Buenos Aires procede il tentativo del governo di sensibilizzare la popolazione a proposito della minaccia Coronavirus. Anche in Argentina, come in tante altre nazioni del mondo, sono state imposte misure restrittive o di isolamento per scongiurare le peggiori ripercussioni legate all’epidemia. La trovata più fantasiosa e appariscente è comparsa all’improvviso tra le strade della capitale.

A pochi passi dallo stadio in cui ha fatto il suo esordio, regna sovrana una statua di Diego Armando Maradona, alta ben 4 metri. Lo stadio, che porta il suo nome, ospita le partite dell’Argentinos Juniors. Scolpita nel 2018 dall’artista Jorge Martinez, la statua si è tramutata in un importante messaggio di sensibilizzazione rispetto le misure atte al contenimento del virus.

Cesar Perez, responsabile dell’iniziativa, ha posto sul viso del Pibe de Oro una mascherina gigante. La maggior parte delle statue della città saranno ricoperte nella medesima maniera, in modo da rendere evidente agli occhi di tutti la gravità della situazione. In Argentina è stato ordinato un periodo di quarantena fino al 26 aprile; la lotta contro il Coronavirus continua ovunque nel mondo, con la speranza (prima o poi) di lasciarsi il periodo delle mascherine alle spalle.