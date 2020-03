L'ex portiere di Napoli e Milan Pepe Reina ha concesso un’intervista all’emittente radiofonica spagnola Cadena Cope. Reina, ora in prestito all’Aston Villa, segue dall’Inghilterra con particolare interesse la situazione italiana e quella spagnola. Se l’Italia è stata una delle prime nazioni a venire colpita in maniera massiccia dal Covid-19, i contagi in Spagna hanno subito un’impennata nelle ultime ore.

" Seguo tutto quello che succede sia in Spagna che in Italia, sono momenti difficili e siamo tutti preoccupati. Quello che mi tocca di più è vedere persone che se ne vanno senza neanche la possibilità di essere salutate per l'ultima volta dalla propria famiglia. "

"Il Coronavirus? Come quando ti passa addosso un camion"

Avendo visto le immagini che rivelano le difficoltà strutturali italiane soprattutto nei centri più colpiti come Bergamo e altre città della Lombardia, Reina riflette sull’approccio nocivo adottato dal Regno Unito:

" La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me. Qui non si fanno i test e questo non puo' che essere un problema, ma adesso sto bene. È dura, è come se mi fosse passato addosso un camion. "

Il fatto che nemmeno un atleta d’alto calibro abbia ricevuto un test per il coronavirus la dice tutta sul livello di prevenzione stabilito in queste settimane dal Regno Unito, con Boris Johnson (premier britannico) che ha fatto dietrofront sull’immunità di gregge solo il 16 marzo, una settimana fa, adeguandosi al resto delle misure draconiane adottate dagli altri stati.

"Noi calciatori privilegiati, del calcio ora non mi frega nulla"

In quanto atleta benestante, Reina manda un pensiero a chi non ha la sua stessa fortuna:

" Noi calciatori siamo dei privilegiati, per me è facile restare in isolamento, le persone che hanno veramente i "cojones" sono quelli che vivono in un appartamento di 70 metri quadri con tre bambini, loro sono degli eroi. "

E sulla ripresa dell’attività sportiva dice:

" Il calcio in questo momento è secondario, non mi importa sapere quando si tornerà in campo, quel che conta è la salute, capisco che ci siano grandi interessi economici in gioco, ma è uguale in tutti i settori". "