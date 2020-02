Coronavirus, Cannavaro non ci sta: “Mai avuto paura, mi ha ferito il comportamento degli italiani”

È stato appena incoronato imperatore di Cina dopo la vittoria del campionato con il Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro – rientrato in Italia – in un’intervista a Il Mattino ha commentato il momento critico che sta vivendo il Paese a causa del Coronavirus. «La Cina ha tutti i mezzi per uscire fuori da questa emergenza sanitaria e lo farà presto. Ma mi ha rattristato nei giorni in cui ero a Guangzhou vedere le immagini in tv e sul web di cinesi emarginati o maltrattati nel nostro Paese, cacciati via dai locali. E queste scene non hanno aiutato neppure l'immagine dell'Italia», questo il dispiacere dell’eroe di Berlino 2006 nel constatare quale fosse lo scenario dell’Italia attuale.

L’ex difensore di Napoli e Juve ha descritto la situazione attuale in Cina e di come ha vissuto la scoperta dell’epidemia.

"C'è una regione, quella di Wuhan, che è isolata ma negli altri posti tutto va avanti, sia pure con misure di precauzione contro il Coronavirus che sono normali in caso di epidemie: abbiamo vissuto e ci siamo allenati fino a pochi giorni fa nel nostro centro sportivo, abbiamo scelto di non andare altrove come magari hanno fatto altri club, perché i nostri medici hanno ritenuto che le mascherine, il controllo delle temperatura più volte al giorno, il lavarsi le mani fossero misure più che sufficienti. Non ho avuto mai paura, non ne ho adesso: sono pronto a tornare. E come me tutti i miei calciatori."

Poi il rientro in Italia, ecco le misure precauzionali consigliate dallo staff medico del Guangzhou Evergrande nella permanenza a Napoli di Cannavaro rientrato a casa passando per Dubai: