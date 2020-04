Coronavirus, cifra record per la maglia di Maradona: venduta all’asta per 55mila euro

Pelé of Brazil shankes hands with Diego Maradona of Argentina

Ad aggiudicarsi il pezzo pregiato dell’asta benefica organizzata da Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro è stato Andrea Cattoli, agente di Sebastian Giovinco. Battuta la concorrenza di Dyabla, Florenzi e Papu Gomez.

Un cuore d’oro per la maglia del Pibe de oro: ci sono voluti ben 55mila euro per accaparrarsi la maglia dell’Argentina di Diego Armando Maradona messa all’asta da Ciro Ferrara, direttamente dalla sua collezione privata. Il cimelio risale al match amichevole Italia-Argentina del 1987, quando Maradona donò al compagno di squadra del Napoli la sua preziosissima casacca. Un grande risulatato per la Fondazione Cannavaro Ferrara che grazie alla generosità di Andrea Cattoli, agente di Sebastian Giovinco, potrà donare il ricavato della donazione per aiutare le famiglie partenopee più bisognose e le fasce deboli in emergenza Covid 19.

Da poche ore si è conclusa la vendita di una delle Aste più importanti della nostra storia. La maglia originale, indossata da Diego Maradona nell’amichevole Italia-Argentina del 1987 e donata da Ciro Ferrara alla Fondazione Cannavaro Ferrara a per sostenere la campagna #JeSovicinoATe, è stata battuta per l’incredibile somma di 55.000 €. Siamo emozionati all’idea che un simile cimelio, unico nel suo genere, contribuirà a supportare tante famiglie napoletane in questo difficile momento. Un grazie finale anche alla generosità del vincitore dell’asta, è stata una dura lotta fino alla fine!

Questo il comunicato di CharityStars, portale dove è avvenuta non solo l’asta per la maglia di Maradona, ma anche quelle di altri 28 giocatori che hanno permesso alla Fondazione dei due ex difensori di Napoli e Juventus di raccogliere 85mila euro totali. Curiosità: la maglia del 10 argentino, oltre che da Cattoli, era contesa da Paulo Dybala, Papu Gomez e Alessandro Florenzi.

