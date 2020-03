Coronavirus, è quarantena anche per gli osservatori. Come cambia il loro lavoro?

Presso molte società calcistiche il confinamento non è solo sportivo, ma riguarda anche la parola. Molti club non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sullo stato d'emergenza a causa del virus, il cui impatto è un tema molto delicato da trattare.

Lo scouting passa attraverso il PC

Impossibilitati a viaggiare, gli osservatori devono svolgere la propria attività esclusivamente su programmi come Wyscout, distributore di dati e video che i recruiters consultano quotidianamente al fine di sondare il terreno. Un osservatore francese anonimo dichiara:

" Utilizziamo molto i siti come Wyscout, Instat e Scisport per avere conferma delle nostre impressioni sorte dopo l’inizio della stagione calcistica. Mettiamo il caso che ognuno di noi si scomoda 4 volte per assistere alle partite di un giocatore che ne disputa 14 da titolare, abbiamo dunque bisogno di completare le osservazioni delle altre partite. Facciamo revisioni, analisi, completiamo la nostra documentazione delle centinaia di giocatori che abbiamo inserito in agenda e deciso di misurare. Le fonti di lavoro sono infinite. Perché grazie a questi siti puoi rimanere colpito da un giocatore che inizialmente non avevi aggiunto alla tua lista e che non avevi osservato di persona. "

Quanto all’organizzazione, siccome tutti sono a casa, risulta quasi fluida quanto quella in tempi normali:

" Ci sono meno riunioni settimanali tradizionali, ma al contempo si resta sempre in contatto tra membri dei team di recruiting. Ci telefoniamo quotidianamente a vicenda per confrontare le nostre opinioni sui giocatori come se lo facessimo in ufficio. "

A Bergamo la storia non cambia. Tutti i lavoratori, lo staff e i giocatori dell’Atalanta sono in quarantena dopo aver disputato il ritorno degli ottavi di Champions League contro un Valencia che presentava cinque casi positivi. Giovanni Sartori, direttore tecnico, dichiara:

" Tutti i nostri osservatori sono in quarantena. Utilizziamo Skype quotidianamente. Proviamo a restare in contatto col mondo là fuori. Abbiamo iniziato a visionare degli incontri di questa stagione visto che il calcio è sospeso dappertutto. Ci concentriamo su giocatori già messi nel mirino e analizziamo le loro prestazioni su più partite. Siamo in 8 o 9 persone e guardiamo 3 o 4 partite al giorno. "

Atalanta Bergamo: Technischer Direktor Sartori (li.) und Präsident Percassi (re.)Getty Images

Come gestire attese e incertezze?

Per John Vik, il responsabile della squadra di osservatori del Molde (squadra norvegese), l’incertezza è il fattore più difficile da gestire in questo momento.

" la cosa più difficile è il non sapere quando tutto tornerà alla normalità. Non si sa se il campionato riprenderà a maggio o a giugno o ancora più tardi. Dobbiamo valutare una moltitudine di scenari possibili. Nonostante il calcio sia meno importante di quello che sta succedendo là fuori, bisogna anche pensare da professionisti. "

Les joueurs de Molde à l'échauffementGetty Images

Un’altra incertezza deriva dal fattore economico:

" Non possiamo spendere soldi senza sapere quando riprenderà il campionato, ci sono troppe incognite. Non abbiamo le idee chiare a proposito del mercato, né su quello attuale (in Norvegia chiude il 31 marzo, ndr) né su quello estivo. Attendiamo informazioni dalla federazione. "

In attesa della data di ripresa della stagione norvegese, precedentemente prevista per la fine di marzo, le squadre si sono accordate su un patto di non ostilità:

" Penso di poter dire che al momento è stato stabilito un gentleman agreement tra club norvegesi. Non ci ruberemo giocatori a vicenda. L’interesse generale è che il campionato e le squadre sopravvivano. "

In Francia le società avevano anticipato questo momento. Un osservatore anonimo della Ligue 1 dichiara:

" Ci eravamo dati una mossa dal momento in cui alcune partite venivano disputate a porte chiuse, impedendoci di osservare sul campo. Bisognava fare un punto in vista della situazione futura, ma di certo non avevamo previsto che si sarebbe arrivati alla quarantena totale. Come risultato di questo abbiamo tenuto un seminario di una giornata completa per stabilire come il programma potesse andare avanti. Abbiamo valutato i dati relativi ai giocatori probabili partenti di questa estate e quelli di coloro che potrebbero rimpiazzarli. Tutto ciò quasi in maniera definitiva. Abbiamo stilato un inventario di tutto quello che abbiamo osservato durante l’annata, poco più di 100 giocatori visionati, valutati, visti in prima persona e che potrebbero unirsi a noi prossimamente. "

Per questa squadra francese, in accordo con la direzione generale, la visione d'insieme non è cambiata, anche se c’è molta preoccupazione riguardo l'esito della stagione:

" Abbiamo menzionato nella riunione lo stato di incertezza relativo al posizionamento finale, perché finanziariamente non è la stessa cosa classificarsi quarti o quattordicesimi. Tuttavia siamo rimasti fedeli alla nostra linea, abbiamo stilato una lista di giocatori di alto profilo assieme a obiettivi più realistici. L’unica differenza è che non possiamo più staccarci dalla sedia per visionare i talenti. Tutti i giocatori che avremmo dovuto osservare nelle prossime settimane sono stati catalogati attraverso i video. Siccome non ci sono più partite nuove da seguire, dobbiamo ritornare su quelle giocate dai nostri calciatori target, analizzandoli una seconda volta e a freddo. "

La calma prima della tempesta?

Tutto il mondo attende il permesso di ricominciare le competizioni, ma gli osservatori sembrano attendere quelle settimane con molta apprensione, siccome saranno fitte di impegni. Il recruiter francese fa una previsione:

" Mi aspetto dei ritmi intensi e prevedo di non prendermi alcuna vacanza nel 2020. È una situazione particolare. Sono pronto a tale evenienza anche se per ora è solo un’ipotesi. "

Le prospettive sono identiche in Norvegia:

" Credo che una volta che i match riprenderanno, l’attività degli osservatori sarà fondamentale. Penso che questo sia valido per l’intero paese. Dopo questo periodo di inattività, al momento di riprendere, si disputeranno anche due gare a settimana con ritmi serrati. Dunque sarà lì che avremo tanto lavoro di osservazione da fare. "

Ecco come le cellule degli osservatori mondiali si sono adattate al periodo di quarantena. L’astrazione dei software ha reso tutto più facile, permettendo loro di non restare indietro col lavoro. In attesa di giorni migliori e di buone notizie.