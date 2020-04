Coronavirus, Eto'o e Drogba contro le sperimentazioni sulla popolazione africana: "Siete solo merda"

La proposta surreale arriva dalla Francia:

" Se posso essere provocatorio, perché non testare questo studio in Africa, dove non ci sono mascherine, non ci sono cure, non ci sono rianimazioni? "

Così si è espresso Jean-Paul Mira, capo della rianimazione all’ospedale Cochin di Parigi, in diretta tv. Con lui anche un altro dottore, Camille Locht, direttore di ricerca all’Istituto nazionale di salute e ricerca medica. I medici hanno preso in considerazione di testare cure e medicinali per il Coronavirus sulla popolazione africana. Furiosa l’opposizione di alcune grandi firme del calcio africano. A partire da Samuel Eto’o, che sul suo profilo Twitter ha etichettato i due medici come “assassini”. Poi scrive su Instagram:

" Figli di put..a, siete solo merda, l’Africa non è il vostro parco giochi. "

Anche Didier Drogba, leggenda del Chelsea e della Costa d’Avorio, ha reagito duramente alle dichiarazioni dei francesi:

" È assolutamente inconcepibile che dobbiamo continuare a sopportare. L’Africa non è un laboratorio di test, non prendete gli africani come cavie. "

Anche Demba Ba, punta senegalese ex-Chelsea, riprende il discorso filtrato alla tv francese con un tweet polemico:

A fare infuriare ancora di più i giocatori è stata la risposta del direttore di ricerca Locht, che dopo la proposta di Mira, ha dichiarato che l’Istituto è in fase di esplorazione per quanto riguarda la sperimentazione sulla popolazione africana. Un dialogo surreale dunque, che solleva molti dubbi di natura etica. Si spera che questa denuncia social possa spronare le parti coinvolte a un adeguato chiarimento.