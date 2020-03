Un piano Marshall per salvare il calcio mondiale. E’ quello ha in mente di varare la Fifa per salvare lo sport più popolare al mondo dall’emergenza Coronavirus. 2,5 miliardi di euro per garantire assistenza alla comunità calcistica di tutto il mondo. Una somma imponente accumulata negli anni del bengodi, un intervento senza precedenti per sostenere federazioni, tornei ricchi e meno ricchi, in grande difficoltà a causa dello stop globale di tutte le competizioni.

" "Confermiamo che la Fifa sta lavorando alla possibilità di fornire assistenza alla comunità calcistica di tutto il mondo - ha sottolineato la Fifa in una nota - dopo aver fatto una valutazione globale dell'impatto finanziario che questa pandemia avrà sul calcio. La comunità calcistica di tutto il mondo sta vivendo, in misura maggiore o minore, gravi problemi finanziari a causa dell'epidemia di coronavirus e questo minaccia di interrompere e compromettere la capacità delle federazioni, delle altre organizzazioni e dei club, dai professionisti al calcio di base; in molte parti del mondo un numero considerevole di persone coinvolte nel calcio, inclusi giocatori e giocatrici, rimarranno in condizioni economiche estremamente difficili. La Fifa si trova in una solida situazione finanziaria ed è nostro dovere fare del nostro meglio per aiutarli" "

Mentre gli slovacchi del Zilina hanno già dichiarato fallimento e la federcalcio uruguaiana ha annunciato il licenziamento di 400 dipendenti ciò che è chiaro è che l’intervento allo studio sarà massiccio. Un articolo di qualche giorno fa del New York Times evidenziava come la Fifa avrebbe voluto istituire un fondo di compensazione inizialmente di alcune centinaia di milioni, sull'onda di quanto stanno facendo i governi di tutto il mondo, arrivando fino ad accendere prestiti con i futuri introiti da sponsor e tv come garanzie. Attualmente, la Fifa distribuisce 5 milioni di euro l'anno a ciascuna delle 211 associazioni aderenti, in uguale misura. Il nuovo fondo potrebbe fornire prestiti a breve termine e sovvenzioni di emergenza.