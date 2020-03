Coronavirus: il CONI chiede al Governo di sospendere tutto lo sport in Italia fino al 3 aprile

Il CONI ha deciso, anche se prima servirà l'ok da parte del Governo. In giornata si sono riuniti, al Foro Italico, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e i rappresentati delle Federazioni degli sport di squadra per decidere il da farsi riguardo l'emergenza coronavirus. Si gioca, non si gioca: in alcuni sport vengono rinviati integralmente i turni di campionato, in altri vengono rinviati solo parzialmente. Ecco la decisione del CONI di voler sospendere tutte le manifestazioni sportive fino a venerdì 3 aprile. La palla passa quindi al Governo che dovrà produrre un nuovo Decreto.

Questo è quanto stabilito dal CONI

1) tutte le decisioni prese dalle singole FSN e DSA fino ad oggi sono da considerarsi corrette e nel pieno rispetto delle norme e delle leggi emanate e attualmente in vigore;

2) sono sospese tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020;

3) per ottemperare al punto sopra descritto, viene richiesto al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità;

4) di chiedere alle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori;

5) viene altresì richiesto al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell’annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.

Il punto 3 è molto chiaro. La decisione di sospendere tutte le manifestazioni sportive spetta comunque al Governo che dovrà emanare un nuovo DPCM per confermare il 'blocco' dello sport in Italia fino al 3 aprile.

A volere questa riunione, e questa presa di posizione, è stato direttamente Giovanni Malagò che ieri aveva attaccato un po' tutti, non ritenendo opportuno che alcuni sport si potessero praticare, altri sospendere, altri con partite rinviate e altre no.

" Se è giusto fermare la Serie A di calcio? Io credo che tutti gli sport di squadra, dal calcio alla pallacanestro, dalla pallavolo all'hockey e a tutti gli altri, debbano andare nella stessa direzione. Domani lavorerò a questo scopo. Chiamerò i presidenti delle federazioni degli sport di squadra per questo. La Serie A è organizzata dalla Lega, ma la Lega opera su delega della federazione. Dunque... [Giovanni Malagò a Che tempo che fa domenica 8 marzo] "

Champions e Europa League: cosa succede alle competizioni europee?

La decisione del CONI, se approvata dal Governo, non mette in discussione il prosieguo delle competizioni europee. Champions League ed Europa League andrebbero comunque avanti, stesso discorso per le Coppe europee negli altri sport, magari con delle limitazioni: vedi Inter-Getafe o Valencia-Atalanta a porte chiuse.

E per gli altri sport?

Sarà possibile allenarsi (a porte chiuse) per tutti gli atleti che dovranno svolgere un'attività olimpica, per prepararsi per tornei olimpici o, comunque, per quelli che sono sicuri del pass olimpico per Tokyo 2020.