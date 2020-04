Coronavirus: il Portogallo di Ronaldo scende in campo per il calcio dilettantistico

Le conseguenze della pandemia di Covid-19 rischiano di essere pesantissime in termini economici per il mondo del calcio, sopratttutto per quello composto dai non professionisti che hanno ingaggi non certo paragonabili a quelli dei giocatori più affermati. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha quindi deciso di scendere in campo in prima persona e di aiutare in modo concreto il calcio dilettantistico: come annuncia la Federazione in una nota ufficiale, la Nazionale campione d'Europa in carica (compresi i dirigenti e lo staff tecnico) ha deciso di devolvere metà del bonus di qualificazione a Euro 2020 al calcio cosiddetto amatoriale. La somma andrà ad aggiungersi alla cifra di 4,7 milioni di euro con la quale la Federazione ha creato un fondo a sostegno di associazioni e club non professionistici.

Il messaggio della Nazionale portoghese

" Siamo convinti che la solidarietà vada praticata e non annunciata, ma allo stesso riteniamo importante rendere pubblico che i giocatori della Nazionale hanno pensato anche a tutti coloro che fanno parte della famiglia del nostro calcio e che hanno subito le conseguenze più pesanti a seguito del diffondersi della pandemia Covid-19 "