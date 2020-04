Mentre il calcio in tutto il mondo o quasi si è fermato a causa dell'emergenza Coronavirus, in Burundi si continua a giocare esattamente come accadeva prima del dilagare della pandemia, come se nulla fosse mai successo. La Primus League, ovvero la Serie A del Burundi, è l'unico campionato africano a non essere stato sospeso, uno dei pochissimi in tutto il mondo (insieme a quelli di Bielorussia, Tagikistan e Nicaragua). Mancano una manciata di giornate alla fine, al comando c'è Le Messager Ngozi che ha 4 punti di vantaggio sulla seconda, il Musongati, che tuttavia deve ancora recuperare una partita. Si preannuncia uno sprint mozzafiato, dunque, e il presidente della Federcalcio del Burundi Reverien Ndikuriyo (che è anche presidente del Senato) spiega la posizione del proprio Paese in modo chiaro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

" Perché dovremmo fermarci quando tutte le attività del Paese vanno avanti? Il Burundi per ora ha registrato solo 3 casi di Coronavirus, di cui 2 provenienti dall'estero e un altro in contatto con uno di questi. Siamo in contatto col Ministero, se il virus dovesse dilagare di fermeremo "

Parola d'ordine normalità

Nessuna emergenza, quindi, la parola d'ordine in Burundi è normalità. E fa una certa impressione sapere che pochi giorni fa il Vital O, la squadra più titolata del Paese, ha giocato una partita ufficiale davanti a 12mila spettatori. Forse un po' troppo, al punto che è allo studio la limitazione dell'accesso degli spettatori negli impianti.

" Il Burundi è stato risparmiato perché noi crediamo in Dio (Pierre Nkurunziza, presidente della Repubblica) "