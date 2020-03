Coronavirus, Infantino lancia un messaggio (alla UEFA?): "Dobbiamo proteggere il mondo del calcio"

Le tempistiche non sono quasi mai casuali, specie in una serata che precede una decisione attesissima. Domani (martedì 17 marzo) la UEFA deciderà se rinviare a data da destinarsi o meno l’Europeo previsto per giugno/luglio ed ecco che, dalla FIFA, arriva una lettera del presidente Gianni Infantino rivolta a tutti i membri e azionisti della federazione a cui è a capo.

Parole importanti, quelle di Infantino, che da subito indica alcune necessità:

" In questo momento di particolare difficoltà dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggere fan, giocatori, allenatori e tutti gli altri coinvolti nel nostro bellissimo gioco. Soprattutto le autorità calcistiche devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione del virus nella comunità in senso ampio. "

Sembra un chiaro segnale quello lanciato insomma dal presidente della FIFA, che poi prosegue:

" Affronteremo le conseguenze che dovremo affrontare per il futuro del nostro gioco, ma solo una volta che questo grave rischio per la salute umana sarà superato. La salute in primo luogo e la solidarietà sportiva dovrebbero essere i principi chiave che guidano il processo decisionale in questo importante momento; e sono sicuro che l'intera comunità calcistica sarà all'altezza dei grandi valori del nostro sport. "

Gianni Infantino, presidente della FIFAGetty Images

Infantino ha poi elogiato la comunità calcistica per la solidarietà e l'unità di intenti che ha dimostrato finora, ma ha avvertito che il livello di attenzione deve continuare a restare alto:

" In collaborazione con l'OMS, stiamo lanciando iniziative di sensibilizzazione progettate per fornire raccomandazioni pratiche e misure per affrontare la diffusione di COVID-19. "

Il presidente della FIFA chiude poi con un augurio, per un futuro dove il calcio possa dare una mano a far ripartire tutti dopo il superamento di questa situazione: