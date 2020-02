Coronavirus: l'Honved "sospende" il suo tecnico Giuseppe Sannino

" La sostituzione di Giuseppe Sannino e del suo collaboratore Alessandro Recenti è necessaria perché potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree sigillate dal coronavirus "

Il comunicato ufficiale dell'Honved "mette in panchina" il proprio tecnico: eh sì, la psicosi da Coronavirus ha raggiunto anche l'Ungheria, dove Giuseppe Sannino e il suo staff allenano dallo scorso maggio.

" Sto benissimo e non vedo l’ora di tornare in campo con la squadra. "

Il mister predica calma e per il momento non sembra allarmato, come ha raccontato a Gianlucadimarzio.com

" Sono rientrato ieri dall’Italia, la società sentendo le notizie allarmanti provenienti dal nostro paese ha deciso di prendere precauzionalmente questa decisione Io sto benissimo, quando sono sceso dall’areo mi hanno misurato la febbre. Voglio fare il tampone così da scendere in campo il prima possibile con i ragazzi. La società ha fatto questa scelta per stare tranquilla "

La speranza è quindi che Sannino possa presto tornare a fare il suo lavoro al 100%. Al suo posto sabato a guidare la squadra contro il Diosgyor sarà l'ex nazionale Istvan Pisont.