La Federcalcio internazionale si mobilita per aiutare le Federazioni in difficoltà ed evitare il tracollo economico.

La FIFA si muove per sostenere direttamente le Federazioni affiliate, e quindi indirettamente anche i giocatori: il Coronavirus ha creato non pochi problemi anche al mondo del calcio e così la Federcalcio mondiale ha stanziato 150 milioni di dollari da devolvere a chi ne avrà più bisogno.

A beneficiarne potranno essere tute le 211 federazioni affiliate per il 2019 e il 2020.

Eredivisie Ufficiale, congelata la stagione di Eredivisie in Olanda: niente titolo all'Ajax! DA 41 MINUTI

Nello specifico della cifra decisa, tutti i diritti rimanenti legati ai costi operativi nell'ambito del programma Forward 2.0 saranno interamente resi erilascio della seconda quota dei costi operativi per il 2020, originariamente previsto a luglio, sarà pagato immediatamente. Di solito l'erogazione dell'importo sarebbe avvenuta solo dopo aver soddisfatto criteri specifici, ma la FIFA ha deciso di trasferire queste cifre come supporto attivo per aiutare a salvaguardare il calcio in tutte le federazioni affiliate, che stanno inevitabilmente subendo dei danni economici da questa situazione. Ciò significa che la FIFA rilascerà 500.000 dollari a ciascuna associazione iscritta nei prossimi giorni, nonché eventuali diritti rimanenti per il 2019 e il 2020.

Mentre la FIFA dunque si impegna attivamente per evitare il collasso economico delle federazioni, alcxune delle quali particolarmente colpite dall'emergenza mondiale.

A breve saranno poi prese altre decisioni: "Le prossime fasi del piano sono attualmente in fase di finalizzazione e verranno comunicate prossimamente"

Il comunicato della FIFA

Play Icon WATCH Pelé, Maradona, Ronaldo e tanti big applaudono il personale sanitario in prima linea nel mondo 00:01:24

Calcio Le dirette Instagram di Bobo Vieri cambieranno il modo di fare le interviste DA UN' ORA