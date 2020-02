Coronavirus, Ljajic in quarantena ma arriva la smentita: "Non è la verità"

Nella giornata di venerdì, Adem Ljajic, attualmente calciatore del Besiktas, è stato messo sotto la lente d'ingrandimento a causa delle voci che lo volevano in quarantena a causa della febbre alta. Si diceva che la società turca avesse deciso di separarlo dal resto del gruppo per evitare il contagio, ma lo stesso club ha smentito con un comunicato:

" A seguito degli esami effettuati presso l’ospedale Acıbadem Fulya, al nostro calciatore Adem Ljajic è stata diagnosticata una tonsillite criptica (infezione delle tonsille con febbre alta) e quindi il trattamento del nostro calciatore è stato completato. La situazione di Ljajic, che ha iniziato gli esami individuali oggi, è ora stabile "

A distanza di poche ore da quelle voci, lo stesso attaccante ha voluto chiarire attraverso un messaggio su Twitter le sue condizioni, escludendo di fatto la possibilità di essere stato contagiato dal Coronavirus che tanto timore sta spargendo in tutto il mondo:

" Le notizie secondo cui avrei il Coronavirus, uscite sulla stampa, non riflettono la verità "

Nessuna smentita sulla febbre alta o sulla quarantena, ma al momento, la risposta in merito al virus che sta creando non pochi problemi al mondo intero non si presta ad altre psicotiche interpretazioni. D'altronde, l'incubo da Coronavirus sta cominciando a dilagare anche in Europa e nel mondo del calcio, dove i vari club iniziano ad attuare diverse misure preventive. I casi accertati in Lombardia finora sono una ventina più altri in Veneto, numeri (in costante aggiornamento) che balzano all'attenzione provocando diverse conseguenze anche nel mondo dello sport in generale. La Lega Dilettanti lombarda ha rinviato 42 partite, e in Lega Pro è ufficiale lo spostamento di Piacenza-Sambenedettese così come quello di Cremonese-Brescia di Primavera 2.