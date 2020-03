Romelu Lukaku ha deciso di donare 100mila euro all'ospedale San Raffaele di Milano, uno dei tantissimi centri ospedalieri che in questi giorni drammatici sono impegnati in prima linea sul fronte dell'emergenza Coronavirus. L'attaccante belga, alla sua prima stagione in Italia, ha reso pubblico il suo splendido gesto di solidarietà in un breve video postato sul profilo Twitter ufficiale dell'Inter.

" In questo momento delicato dobbiamo restare uniti e restare a casa. L'Italia è un paese incredibile che ha fatto tante cose buone per me e per la mia famiglia. Per questo io voglio aiutare questo paese e fare una donazione di 100mila euro all'ospedale San Raffaele. Sarebbe bellissimo se anche voi aiutaste le persone e gli ospedali. Stiamo tutti uniti, forza! "