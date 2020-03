Coronavirus, Pelé sceglie la quarantena volontaria per sfuggire al contagio

Una scelta saggia da parte di un campione assoluto. Pelé sceglie le prevenzione vista la situazione di estrema emergenza sanitaria internazionale per l'espansione del Coronavirus. O'Rey ha 79 anni e rientra in quella fascia d'età fortemente a rischio in caso di contagio dunque, in accordo con lo staff medico che lo segue costantemente, ha scelto di autoisolarsi in una sorta di quarantena volontaria.

Il brasiliano trascorrerà i prossimi giorni vicino a San Paolo, nella sua abitazione di Guarujà evitando il più possibile il contatto con altre persone. L'isolamento è necessario dato che, anche in Sudamerica, il virus è ormai arrivato, costringendo autorità e istituzioni a correre ai ripari. E' stata, infatti, sospesa la Copa America 2020 che è stata rinviata con le stesse date nel 2021, mentre i principali campionati sono stati fermati in via precauzionale e tutte le società stanno controllando la salute dei propri calciatori.

Pelé nel corso degli ultimi anni ha subito diverse operazioni, all'anca e al femore, e ultimamente si era anche diffusa la notizia che fosse caduto in depressione. La notizia è stata, però, smentita dallo stesso O'Rey che ha confermato di stare bene e di non poter semplicemente più andare in bicicletta. Anche in questo caso, la sua è una scelta fatta in via precauzionale.