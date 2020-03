Coronavirus, porte chiuse e sospensione dei campionati: cosa succede in Premier, Bundes e Liga?

Premier League (per ora si gioca)

L'allerta coronavirus si avverte anche in Gran Bretagna, ma per il momento il numero di casi non obbliga normative restrittive. È stato aperto già un tavolo, però, con tutti i club per capire se nelle prossime settimane si adotterà la soluzione delle “gare a porte chiuse” come ostacolo per arginare l'emergenza. Al momento però i club non sono d'accordo: gli allenatori preferiscono che venga sospeso l'intero campionato piuttosto che giocare senza tifosi.

La Liga (a porte chiuse fino al 3 aprile)

Il campionato spagnolo si disputerà regolarmente, ma i prossimi due turni di campionato (28a e 29a giornata) si giocheranno a porte chiuse senza tifosi. Questa la decisione della Federcaclcio spagnola dopo le ultime normative disposte dal Governo che, inoltre, ha bloccato i voli da e per l'Italia fino al 25 marzo. Anche in Spagna, quindi, si tornerà a giocare in Aprile in 'mezzo ai tifosi'.

Si giocheranno a porte chiuse anche le gare Barcellona-Napoli (di Champions League) e Siviglia-Roma e Getafe-Inter (di Europa League).

Ligue 1 (a porte chiuse fino al 15 aprile)

Dopo la Spagna, anche la Francia ha comunicato che i prossimi turni di campionato si giocheranno a porte chiuse. Dopo aver rinviato Strasburgo-PSG, la Ligue 1 va oltre, disponendo l'attuale normativa fino al 15 aprile.

Bundesliga (alcune gare a porte chiuse)

Dopo aver deciso di giocare l'amichevole Germania-Italia (31 marzo a Norimberga) a porte chiuse, anche il campionato tedesco potrebbe optare per far giocare i prossimi turni senza tifosi. Per il momento sono 7 le gare dove si giocherà a porte chiuse in tutto il mese di marzo:

-Colonia-Borussia Mönchengladbach

-Fortuna Düsseldorf-Paderborn

-Borussia Dortmund-Schalke 04

-Hoffenheim-Hertha Berlino

-Colonia-Mainz

-Werder Brema-Bayer Leverkusen

-Friburgo-Werder Brema

La situazione è comunque in divenire, ma nelle prossime ore altre gare potrebbero aggiungersi. Per ora, solo Union Berlino-Bayern Monaco sembra abbia la certezza che si possa giocare col pubblico.

Eredivise (per ora si gioca)

Nonostante proprio l'Ajax abbia messo in quarantena preventiva il suo vice allenatore e altri due componenti dello staff tecnico, non sono stati presi dei provvedimenti ad hoc in caso di allerta per il coronavirus. Per ora si continua a giocare con i tifosi presenti allo stadio.

LigaNOS (a porte chiuse il prossimo turno)

Come successo negli altri campionati, anche in quello portoghese si giocherà a porte chiuse. Per ora, la direttiva è giocare senza tifosi nel prossimo turno, ma la decisione verrà sicuramente estesa fino ad aprile.

Tipico Bundesliga (sospeso il prossimo turno)

Per ora il campionato è stato sospeso, almeno per quanto riguarda il prossimo week end. In Austria siamo già arrivati alla fase Gruppo retrocessione e Playoff Scudetto, ma le sei gare in programma nel prossimo week end sono state tutte rinviate. Molto probabile che tale direttiva venga estesa fino al mese di aprile.

Superleague svizzera (sospensione del campionato)

In Svizzera si sono adoperati per primi a bloccare l'intero campionato. Per ora è stato sospeso fino al mese di aprile, poi si vedrà in base alle condizioni sanitarie del Paese. Al momento non c'è una data ufficiale di riapertura.