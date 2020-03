Anche l'Inghilterra si arrende all'emergenza Coronavirus. Come era ampiamente prevedibile alla luce degli ultimi sviluppi, la Premier League è stata ufficialmente sospesa fino al 3 aprile. In un comunicato ufficiale si afferma l'intenzione di tornare in campo sabato 4, previa naturalmente la verifica della situazione a livello sanitario.

Premier League, parla il CEO

Richard Masters, CEO della Premier League, ha voluto innanzitutto mandare un messaggio di solidarietà: "Prima di tutto auguriamo a Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi di riprendersi al più presto, così come a tutte le persone contagiate dal Covid-19. In questa situazione che non ha precedenti, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri club e il governo. Possiamo assicurare che la salute di giocatori, staff e tifosi sarà la nostra priorità".