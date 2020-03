Coronavirus: Germania-Italia, amichevole del 31 marzo a porte chiuse. Senza pubblico Bayern-Chelsea

Mentre in Italia il calcio professionistico italiano si ferma fino al 3 aprile, la Liga per due settimane istituisce le porte chiuse, anche nel resto d’Europa l’emergenza Coronavirus dilaga e le misure restrittive si susseguono con lo scenario che si modifica ora dopo ora.

Germania-Italia, il 31 marzo a porte chiuse

L'amichevole di lusso tra Germania e Italia in programma il 31 marzo a Norimberga, si giocherà a porte chiuse. Anche al Max Morlock Stadium dunque saranno adottati tutti i provvedimenti restrittivi per ridurre al massimo il rischio di possibili nuovi contagi per il Coronavirus. La decisione, come si legge in una nota ufficiale della Federcalcio tedesca, è stata presa sulla base di requisito vincolante del governo bavarese.

Bayern-Chelsea a porte chiuse

Il match di ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Chelsea, in programma mercoledì 18 marzo, si disputerà a porte chiuse. Nessun tifoso dunque potrà seguire la partita all'Allianz Arena. Lo annunciano i media inglesi dopo che il governo della Baviera ha deciso di impedire lo svolgimento di eventi a cui prendano parte oltre mille persone. Sono numerose in Germania le partite e gli eventi che si disputeranno senza pubblico, ma in assenza di un provvedimento del governo ogni Land agisce in ordine sparso con provvedimenti che valgono solo per i rispettivi distretti.

Europa League, anche Lask Linz-Manchester United

In Austria, intanto, si disputerà a porte chiuse la sfida di Europa League di giovedì prossimo tra il LASK di Linz e il Manchester United, dopo che il governo di Vienna ha deciso di fermare fino ad inizio di aprile eventi all'aperto con oltre 500 spettatori ed eventi indoor con oltre 100. In dubbio invece la disputa della sfida Olympiacos-Wolverhampton, con un messaggio su Facebook, il presidente del club greco Vangelis Marinakis ha annunciato di aver contratto il virus e si è messo in quarantena. Secondo il 'Telegraph' la sfida è in dubbio poiché componenti della squadra e dello staff sono in ospedale per fare il tampone.