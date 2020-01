PSG senza freni in Coppa di Lega: 6-1 al Saint Etienne con tripletta di Icardi

Serata di festa per il Paris Saint Germain che al Parco dei Principi demolisce il Saint Etienne con un roboante 6-1 e si qualifica alle semifinali di Coppa di Lega. Protagonista della serata è Mauro Icardi, autore della sua prima tripletta con la maglia del club parigino e che porta il totale dei suoi gol stagionali a 17. L'ex capitano dell'Inter sblocca il risultato al 2' con un destro a incrociare da posizione molto defilata su assist di Meunier, firma il momentaneo 4-0 al 49' con un tocco a porta vuota su assist di Mbappé e firma il 5-0 al 57' con una rete in fotocopia su servizio dello scatenato Mbappé.

A segno anche Neymar e uno scatenato Mbappé

Gloria anche per Neymar, a segno al minuto 39 con un tocco sotto su assist di Di Maria, e Mbappé che si toglie la gioia personale del gol al 67' dopo uno spettacolare controllo al volo di Icardi. Il Saint Etienne ha giocato per più di un'ora in dieci uomini per l'espulsione di Fofana al 31' (doppio giallo). Completano il tabellino una goffa autorete di Moulin su traversone basso di Di Maria, mentre l'unica rete del Saint Etienne porta la firma di Cabaye, che prima sbaglia un rigore ma poi insacca di testa sulla ribattuta trafiggendo Sergio Rico.

Il tabellino

PSG-Saint Etienne 6-1

PSG (4-4-2): Rico; Meunier, Kehrer, Marquinhos, Bernat; Di Maria (81' Draxler), Gueye, Verratti (72' Verratti), Neymar; Mbappé, Icardi (72' Cavani). All.: Tuchel.

Saint Etienne (4-1-2-3): Moulin; Debuchy, Fofana, Perrin, Trauco; Camara; Cabaye, Diousse (34' Kolodziejczak); Honorat, Khazri (61' Indjai Correa), Rivera (46' Abi). All. Puel.

Arbitro: Clement Turpin (Francia).

Gol: 2', 49', 57' Icardi (P), 39' Neymar (P), 44' aut. Moulin (S), 67' Mbappé (P), 71' Cabaye (S).