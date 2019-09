Crac Fiorentina: Cecchi Gori condannato a risarcire 19 milioni

Un risarcimento danni di oltre 19 milioni di euro. E' quanto è stato condannato a pagare, dal tribunale civile di Firenze, l'ex proprietario della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori nell'ambito della causa per responsabilità nell'amministrazione della vecchia società viola, promossa dalla curatela fallimentare dopo il crac nel 2002. A darne notizia oggi è l'edizione fiorentina di Repubblica. Il tribunale ha invece rigettato la richiesta danni nei confronti di Luciano Luna, Mario Sconcerti, Zerunian Sarkis, Ottavio Bianchi, Marco Vichi, Sergio Bartolelli e gli eredi di Ugo Poggi e dei componenti del collegio sindacale.

Secondo i giudici del tribunale civile di Firenze, Vittorio Cecchi Gori sarebbe l'unico responsabile del dissesto che portò al fallimento della Fiorentina. Cecchi Gori è stato condannato anche a pagare le spese processuali verso la curatela, quantificate in 113mila euro. La stessa curatela dovrà invece rifondere le spese di lite, per decine di migliaia di euro complessivamente, a Luna e gli altri convenuti per i quali è stata rigettata la domanda di risarcimento danni.